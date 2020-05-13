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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T19:21
https://ria.ru/20200513/1571399071.html
Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки на 1639
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569180081_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_628e014122235defe1ab63b2855f7d04.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки на 1639

19:15 13.05.2020 (обновлено: 19:21 13.05.2020)
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© РИА Новости / Сертач КаярЛюди на улице турецкого города Диярбакыр
Люди на улице турецкого города Диярбакыр
© РИА Новости / Сертач Каяр
АНКАРА, 13 мая - РИА Новости, Алена Палажченко. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки более чем на 1,6 тысячи, общее число заразившихся превысило 143 тысячи, за сутки скончались 58 пациентов, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 1639 новых случаев, всего заразившихся – 143 114. Мы потеряли сегодня 58 пациентов, всего умерших - 3952. Вылечились сегодня 2826 пациентов, всего 101 715", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыТурцияВ мире
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