В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 166

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая - РИА Новости. Число жертв Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки составило 166, за день до этого скончались 195 человек, следует из данных, которые представил губернатор штата Эндрю Куомо

Он отметил, что общее число госпитализированных в целом и за день снижается, все меньше людей подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"Число потерянных жизней за вчерашний день все еще трагически высоко – 166. Если вы посмотрите, где мы сейчас, то увидите, что там, где мы были до того, как началась эта ужасная ситуация", - сказал Куомо.

Согласно графику, который продемонстрировал губернатор, уровень смертности в день снизился до показателей, которые были 27 марта.

Согласно приведенным Куомо данным, 10 мая скончался 161 человек, 9 мая - 207 человек, 8 мая - 226 человек, 7 мая – 216 человек, 6 мая - 231 человек. Всего в штате скончались на данный момент 21 845 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.