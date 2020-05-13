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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T19:10
https://ria.ru/20200513/1571398920.html
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 166
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570097366_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_688a1950cc456e2f6091b555d2354bff.jpg
РИА Новости

В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 166

19:10 13.05.2020
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© REUTERS / Brian SnyderВрачи скорой помощи в США
Врачи скорой помощи в США
© REUTERS / Brian Snyder
Врачи скорой помощи в США. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 13 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки составило 166, за день до этого скончались 195 человек, следует из данных, которые представил губернатор штата Эндрю Куомо.
Он отметил, что общее число госпитализированных в целом и за день снижается, все меньше людей подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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"Число потерянных жизней за вчерашний день все еще трагически высоко – 166. Если вы посмотрите, где мы сейчас, то увидите, что там, где мы были до того, как началась эта ужасная ситуация", - сказал Куомо.
Согласно графику, который продемонстрировал губернатор, уровень смертности в день снизился до показателей, которые были 27 марта.
Согласно приведенным Куомо данным, 10 мая скончался 161 человек, 9 мая - 207 человек, 8 мая - 226 человек, 7 мая – 216 человек, 6 мая - 231 человек. Всего в штате скончались на данный момент 21 845 человек.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗНью-Йорк (штат)В мире
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