В Тюмени пятерых чиновников наказали за плохую организацию дезинфекции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Пять должностных лиц привлечены к ответственности за плохую организацию дезинфекции в Пять должностных лиц привлечены к ответственности за плохую организацию дезинфекции в Тюмени , сообщает Генпрокуратура

"Прокуратура города внесла представления об устранении нарушений закона главе города Тюмени и генеральному директору ООО "Эсфинанс". Требования прокуратуры признаны обоснованными. За допущенные нарушения глава города привлек к дисциплинарной ответственности пятерых должностных лиц, в том числе своего заместителя, а учредитель ООО "Эсфинанс" наказал в дисциплинарном порядке генерального директора организации", - говорится в сообщении.

Установлено, что 10 апреля между департаментом городского хозяйства администрации Тюмени и обществом с ограниченной ответственностью "Эсфинанс" был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по проведению профилактической дезинфекции помещений общего пользования. По его условиям дезинфекция должна проводиться ежедневно в 4320 домах, уточняет Генпрокуратура.

Проверка показала, что департамент на этапе заключения контракта не уделил должного внимания наличию у организации достаточного штата работников, материальной базы, опыта и плана проведения большого и нестандартного объема предстоящей работы, что повлекло ненадлежащее исполнение работ по контракту и претензии со стороны заказчика в лице департамента.

В настоящее время муниципальный контракт прекращен, дезинфекция многоквартирных домов проводится силами управляющих, обслуживающих и подрядных организаций, отмечается в сообщении.