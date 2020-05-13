В Узбекистане число жертв коронавируса увеличилось до 11

"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 - житель Самаркандской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

По данным ведомства, мужчина был госпитализирован 9 мая с носовым кровотечением и в тяжелом состоянии, у него был обнаружен новый тип коронавируса. Пациент имел вторую группу инвалидности, у него была хроническая почечная недостаточность и анемия тяжелой степени, он регулярно получал сеансы диализа.