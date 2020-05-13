В Узбекистане число жертв коронавируса увеличилось до 11

ТАШКЕНТ, 13 мая - РИА Новости. Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Узбекистане, общее число погибших от пандемии в стране составило одиннадцать человек, сообщает в среду пресс-служба министерства здравоохранения республики.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В среду к 16.00 мск число зарегистрированных случаев выросло до 2596, десять пациентов скончались, 2055 выздоровели.
"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 - житель Самаркандской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
По данным ведомства, мужчина был госпитализирован 9 мая с носовым кровотечением и в тяжелом состоянии, у него был обнаружен новый тип коронавируса. Пациент имел вторую группу инвалидности, у него была хроническая почечная недостаточность и анемия тяжелой степени, он регулярно получал сеансы диализа.
"Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности", - добавили в пресс-службе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.