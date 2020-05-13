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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T18:58
https://ria.ru/20200513/1571398158.html
В Узбекистане число жертв коронавируса увеличилось до 11
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Узбекистане число жертв коронавируса увеличилось до 11

18:58 13.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 13 мая - РИА Новости. Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Узбекистане, общее число погибших от пандемии в стране составило одиннадцать человек, сообщает в среду пресс-служба министерства здравоохранения республики.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В среду к 16.00 мск число зарегистрированных случаев выросло до 2596, десять пациентов скончались, 2055 выздоровели.
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"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 - житель Самаркандской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
По данным ведомства, мужчина был госпитализирован 9 мая с носовым кровотечением и в тяжелом состоянии, у него был обнаружен новый тип коронавируса. Пациент имел вторую группу инвалидности, у него была хроническая почечная недостаточность и анемия тяжелой степени, он регулярно получал сеансы диализа.
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"Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности", - добавили в пресс-службе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗФранцияУзбекистанВ мире
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