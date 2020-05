СМИ предрекли исчезновение украинцев из-за глобального потепления

Ранее журнал Proceedings of the Natioanl Academy of Sciences сообщил, что в ближайшие десятилетия температура может увеличиться больше, чем за минувшие шесть тысяч лет. Так, например, территории, где среднегодовая температура составляет 13 градусов, спустя 50 лет прогреются до 20 градусов.