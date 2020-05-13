Швеция продлила рекомендации избегать поездок за пределы страны

"Мы пока не можем возвращаться к обычной жизни. Это лето будет не таким, как обычно. Правительство продлевает уже действующие рекомендации. Кроме этого, министерство иностранных дел продлевает до 15 июля рекомендацию не совершать заграничные поездки без необходимости", - заявил Лёвен.