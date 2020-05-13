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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T17:38
https://ria.ru/20200513/1571393710.html
Швеция продлила рекомендации избегать поездок за пределы страны
https://cdn24.img.ria.ru/images/155252/56/1552525631_0:121:3072:1849_1036x0_80_0_0_1eb718dfdc167bcf8155ef7e0903713f.jpg
РИА Новости

Швеция продлила рекомендации избегать поездок за пределы страны

17:38 13.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Швеции Стефан Левен
Премьер-министр Швеции Стефан Левен
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Швеции Стефан Левен. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 13 мая - РИА Новости. Власти Швеции в среду продлили до 15 июля рекомендации гражданам воздержаться от поездок за пределы страны без серьезной необходимости, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр Стефан Лёвен.
"Мы пока не можем возвращаться к обычной жизни. Это лето будет не таким, как обычно. Правительство продлевает уже действующие рекомендации. Кроме этого, министерство иностранных дел продлевает до 15 июля рекомендацию не совершать заграничные поездки без необходимости", - заявил Лёвен.
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Он предостерег также от дальних путешествий по стране. "Правительство рекомендует не совершать поездки длительностью более 1-2 часов на личном автомобиле с тем, чтобы избежать дальнейшего распространения коронавируса", - добавил премьер-министр.
На сегодняшний день число скончавшихся в результате заражения коронавирусом в Швеции достигло 3460 человек, заразились 27909 человек, сообщил в ходе пресс-конференции в среду главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Стефан ЛёвенКоронавирусыШвецияВ мире
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