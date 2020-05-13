Следующее заседание суда по делу Кочаряна назначили на 19 мая

ЕРЕВАН, 13 мая – РИА Новости. Следующее заседание суда в Следующее заседание суда в Ереване по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна назначено на 19 мая, сообщила в среду судья Анна Данибекян.

"Следующее заседание переносится на 19 мая. Оно начнется в 13.00 (12.00 мск)", - сказала Данибекян на заседании суда.

В среду судья отклонила ходатайство адвокатов бывшего президента о его освобождении из-под ареста под личное поручительство бывших премьеров страны.

Восьмого мая защита Кочаряна попросила суд освободить его под личное поручительство бывших премьеров Армении Вазгена Манукяна, Хосрова Арутюняна и Карена Карапетяна , а также бывшего премьера непризнанной Нагорно-Карабахской республики Анушавана Даниеляна. Все поручители явились в суд и подтвердили свои намерения. Каждый из них должен был выплатить в качестве гарантии 500 тысяч драмов (чуть больше 1 тысячи долларов).

Кочарян, госпитализированный в начале марта, вернулся 3 апреля в СИЗО из гражданской больницы, где лечился от гипертонии. Однако 28 апреля он вновь был переведен из СИЗО в ереванский медцентр "Измирлян" на обследование. Двенадцатого мая его прооперировали. Причина, по которой потребовалась операция, не называется.

Ранее защита Кочаряна подала иск в административный и гражданский суды в связи с содержанием его в СИЗО в условиях пандемии коронавируса, ответчиком выступает уголовно-исполнительное управление минюста. Адвокаты заявили, что Кочарян в условиях распространения коронавирусной инфекции находится в группе риска – он старше 60 лет, имеет проблемы со здоровьем, но продолжал оставаться в СИЗО, хотя случаи COVID-19 в уголовно-исполнительных учреждениях подтверждены.