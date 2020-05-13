Следующее заседание суда по делу Кочаряна назначили на 19 мая

ЕРЕВАН, 13 мая – РИА Новости. Следующее заседание суда в Ереване по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна назначено на 19 мая, сообщила в среду судья Анна Данибекян.
"Следующее заседание переносится на 19 мая. Оно начнется в 13.00 (12.00 мск)", - сказала Данибекян на заседании суда.
В среду судья отклонила ходатайство адвокатов бывшего президента о его освобождении из-под ареста под личное поручительство бывших премьеров страны.
Восьмого мая защита Кочаряна попросила суд освободить его под личное поручительство бывших премьеров Армении Вазгена Манукяна, Хосрова Арутюняна и Карена Карапетяна, а также бывшего премьера непризнанной Нагорно-Карабахской республики Анушавана Даниеляна. Все поручители явились в суд и подтвердили свои намерения. Каждый из них должен был выплатить в качестве гарантии 500 тысяч драмов (чуть больше 1 тысячи долларов).
Кочарян, госпитализированный в начале марта, вернулся 3 апреля в СИЗО из гражданской больницы, где лечился от гипертонии. Однако 28 апреля он вновь был переведен из СИЗО в ереванский медцентр "Измирлян" на обследование. Двенадцатого мая его прооперировали. Причина, по которой потребовалась операция, не называется.
Ранее защита Кочаряна подала иск в административный и гражданский суды в связи с содержанием его в СИЗО в условиях пандемии коронавируса, ответчиком выступает уголовно-исполнительное управление минюста. Адвокаты заявили, что Кочарян в условиях распространения коронавирусной инфекции находится в группе риска – он старше 60 лет, имеет проблемы со здоровьем, но продолжал оставаться в СИЗО, хотя случаи COVID-19 в уголовно-исполнительных учреждениях подтверждены.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
10 апреля, 14:41Защита экс-главы Армении Кочаряна обратилась к президенту