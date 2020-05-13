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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T17:19
https://ria.ru/20200513/1571392582.html
В Воронежской области 72 пациента излечились от коронавируса за сутки
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_11:0:1490:832_1036x0_80_0_0_cda03d00e7aac44220128cfcd96564f8.jpg
РИА Новости

В Воронежской области 72 пациента излечились от коронавируса за сутки

17:19 13.05.2020
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© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВоронеж
Воронеж
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Воронеж. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 13 мая - РИА Новости. Свыше 70 человек выздоровели за сутки после заражения новой коронавирусной инфекцией в Воронежской области, общее число победивших болезнь превысило 400, сообщает правительство региона.
На утро среды в Воронежской области коронавирус был подтвержден у 983 человек. Умерли 15 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 352 человека.
"В очередной раз количество выздоровевших от коронавируса в регионе за сутки превысило число заболевших. 72 победивших болезнь против 40 подхвативших новую инфекцию (за последние сутки). Общее число выздоровевших в регионе достигло 424", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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