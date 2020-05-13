В Воронежской области 72 пациента излечились от коронавируса за сутки

На утро среды в Воронежской области коронавирус был подтвержден у 983 человек. Умерли 15 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 352 человека.

"В очередной раз количество выздоровевших от коронавируса в регионе за сутки превысило число заболевших. 72 победивших болезнь против 40 подхвативших новую инфекцию (за последние сутки). Общее число выздоровевших в регионе достигло 424", - говорится в сообщении.