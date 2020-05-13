В Курганской области больницу закрыли после выявления коронавируса

ЧЕЛЯБИНСК, 13 мая – РИА Новости. Далматовская центральная районная больница в Далматовская центральная районная больница в Курганской области закрыта на дезинфекцию после выявления коронавирусной инфекции у двух сотрудников и пациента, сообщил в среду региональный оперштаб.

"В Далматовской центральной районной больнице проводится комплекс противоэпидемических мероприятий и дезинфекция в связи с выявлением 13 мая COVID-19 у двух сотрудников противоэпидемической бригады – медицинской сестры и водителя, которые работали с лицами с подозрением на коронавирус и осуществляли забор анализов", - говорится в сообщении.

Также один случай заболевания установлен у пациента терапевтического отделения, уточняется в сообщении. У сотрудников и пациентов больницы взяты тесты на COVID-19.

По словам директора департамента здравоохранения региона Ларисы Кокориной, Далматовская райбольница закрыта до особого распоряжения, до того момента, пока будет проведена полная дезинфекция и будут проведены исследования у всех сотрудников и пациентов медицинской организации. "Те медицинские работники, которые находятся на дежурстве, оставлены на работе. Остальные направлены на самоизоляцию. Пациенты по экстренным показаниям будут направляться в Шадринскую больницу скорой медицинской помощи", - цитирует слова Кокориной региональный оперштаб.

После проведения всех необходимых мероприятий и получения результатов анализов больница возобновит работу, поясняется в сообщении.

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе зафиксировано 99 случаев новой коронавирусной инфекции.