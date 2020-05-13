Руденя: с испытывающим трудности предприятием нужно вести адресную работу

"В соответствии с решениями правительства Тверской области определены 220 системообразующих предприятий регионального и муниципального значения по 60 направлениям деятельности. На этих предприятиях работают 65 тысяч человек. Часть региональных мер поддержки уже реализована, в том числе одобрено несколько кредитных проектов по поддержке предприятий. Очень важно, что многие наши производства продолжали работу во время всероссийских нерабочих дней", – сказал Руденя на совещании.