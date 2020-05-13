Руденя: с испытывающим трудности предприятием нужно вести адресную работу

ТВЕРЬ, 13 мая - РИА Новости. С каждым из предприятий, испытывающих трудности, необходимо вести адресную работу, использовать все возможности для оказания финансовой, организационной и административной поддержки, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
В среду глава региона провел совещание, на котором рассматривались финансово-экономическое состояние системообразующих предприятий Тверской области и меры поддержки экономики
"В соответствии с решениями правительства Тверской области определены 220 системообразующих предприятий регионального и муниципального значения по 60 направлениям деятельности. На этих предприятиях работают 65 тысяч человек. Часть региональных мер поддержки уже реализована, в том числе одобрено несколько кредитных проектов по поддержке предприятий. Очень важно, что многие наши производства продолжали работу во время всероссийских нерабочих дней", – сказал Руденя на совещании.
Как отмечалось на совещании, основные трудности компаний связаны с нехваткой оборотных средств, снижением объема заказов, сужением рынков сбыта, трудностями в экспортно-импортных операциях, возможными ограничениями электроснабжения.
Губернатор поручил обеспечить реструктуризацию коммунальных платежей, содействие в поставках продукции пострадавшим производствам.
Отдельно Руденя дал поручение разработать комплекс мер по оказанию помощи звероводам Тверской области.
По сообщению пресс-службы, сейчас в Тверской области разрабатывается третий пакет мер в экономике в соответствии с новыми федеральными направлениями.