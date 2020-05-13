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Тверская область
2020-05-13T17:19
https://ria.ru/20200513/1571392156.html
Руденя: с испытывающим трудности предприятием нужно вести адресную работу
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571218287_0:155:2000:1280_1036x0_80_0_0_bfc27832c75f63835bede3a4c92b937e.jpg
РИА Новости

Руденя: с испытывающим трудности предприятием нужно вести адресную работу

17:13 13.05.2020 (обновлено: 17:19 13.05.2020)
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 13 мая - РИА Новости. С каждым из предприятий, испытывающих трудности, необходимо вести адресную работу, использовать все возможности для оказания финансовой, организационной и административной поддержки, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
В среду глава региона провел совещание, на котором рассматривались финансово-экономическое состояние системообразующих предприятий Тверской области и меры поддержки экономики

"В соответствии с решениями правительства Тверской области определены 220 системообразующих предприятий регионального и муниципального значения по 60 направлениям деятельности. На этих предприятиях работают 65 тысяч человек. Часть региональных мер поддержки уже реализована, в том числе одобрено несколько кредитных проектов по поддержке предприятий. Очень важно, что многие наши производства продолжали работу во время всероссийских нерабочих дней", – сказал Руденя на совещании.

Как отмечалось на совещании, основные трудности компаний связаны с нехваткой оборотных средств, снижением объема заказов, сужением рынков сбыта, трудностями в экспортно-импортных операциях, возможными ограничениями электроснабжения.
Губернатор поручил обеспечить реструктуризацию коммунальных платежей, содействие в поставках продукции пострадавшим производствам.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил площадки строительства крупного логистического комплекса АО ТК Альфа и предприятия Пластик-Строймаркет в Калининском районе
13:46Тверская область
Руденя: Верхневолжье активно включилось в работу по развитию экономики
Отдельно Руденя дал поручение разработать комплекс мер по оказанию помощи звероводам Тверской области.
По сообщению пресс-службы, сейчас в Тверской области разрабатывается третий пакет мер в экономике в соответствии с новыми федеральными направлениями.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьЭкономика
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