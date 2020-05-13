Кузнецова призвала защитить детей от жестокого обращения в приютах

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова намерена обратиться в Минпросвещения РФ с просьбой разработать новые методы подбора кадров в детские приюты, а также меры профилактики для предотвращения унижения детей сотрудниками и жестокого обращения с ними.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором сотрудник детского приюта провоцирует подростков на драки, унижает их, используя нецензурную лексику. Видео сопровождается титрами "Немного о прекрасной работе" и "Я из тех училок, которые знают, что ученик вырастет проституткой". После этого детский омбудсмен и правоохранители организовали проверку. Психологи выясняют, получили ли подростки психологические травмы от действий сотрудника соцприюта. Башкирская прокуратура намерена дать оценку действиям руководства учреждения. Следственные органы организовали проверку по сообщению о применении недозволенных методов воспитания.
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"Этот, как и другие подобные случаи, указывают на то, что нужны дополнительные методы при подборе сотрудников в подобные учреждения. Мы планируем обратиться в министерство просвещения с просьбой выработать меры, направленные на профилактику подобных явлений, а также выявление жестокого обращения с детьми", - сказала Кузнецова а своём Instagram-аккаунте.