Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-13T16:55
https://ria.ru/20200513/1571390894.html
Кузнецова призвала защитить детей от жестокого обращения в приютах
https://cdn22.img.ria.ru/images/155524/31/1555243142_0:108:2963:1775_1036x0_80_0_0_d79392186814640c7d64a5b9206b6761.jpg
РИА Новости

Кузнецова призвала защитить детей от жестокого обращения в приютах

16:55 13.05.2020
426
© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Алексей Куденко
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова намерена обратиться в Минпросвещения РФ с просьбой разработать новые методы подбора кадров в детские приюты, а также меры профилактики для предотвращения унижения детей сотрудниками и жестокого обращения с ними.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором сотрудник детского приюта провоцирует подростков на драки, унижает их, используя нецензурную лексику. Видео сопровождается титрами "Немного о прекрасной работе" и "Я из тех училок, которые знают, что ученик вырастет проституткой". После этого детский омбудсмен и правоохранители организовали проверку. Психологи выясняют, получили ли подростки психологические травмы от действий сотрудника соцприюта. Башкирская прокуратура намерена дать оценку действиям руководства учреждения. Следственные органы организовали проверку по сообщению о применении недозволенных методов воспитания.
Дети в приюте
16 января, 08:55
В Татарстане проверяют жалобы на домогательства в детском приюте

"Этот, как и другие подобные случаи, указывают на то, что нужны дополнительные методы при подборе сотрудников в подобные учреждения. Мы планируем обратиться в министерство просвещения с просьбой выработать меры, направленные на профилактику подобных явлений, а также выявление жестокого обращения с детьми", - сказала Кузнецова а своём Instagram-аккаунте.

700011
Обсудить 0
Анна КузнецоваОбщество
Рекомендуем
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова прокомментировала инцидент в приюте в Уфе
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Борт Санкт-Петербург - Уфа вернулся в аэропорт после срабатывания датчика
Оксана Пушкина
Депутат Оксана Пушкина заразилась коронавирусом
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, заразившихся коронавирусом
Медицинские работники в Филадельфии
Ученые назвали страны, где нужны жесткие меры для борьбы с COVID-19
Дмитрий Козак
В правительстве Германии отказались сообщить расписание встреч с Козаком
Страница социальной сети Facebook на экране компьютера
В Facebook объяснили удаление аккаунта Кадырова в инстаграме
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациентку в карантинный центр в Коммунарке
Ученые выяснили, почему пожилые люди более подвержены коронавирусу
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
Оформление полисов ОСАГО и КАСКО у здания Управления ГИБДД МВД
Эксперт оценил закон об индивидуальных тарифах ОСАГО
Хорст Зеехофер. Архивное фото
В Германии предполагают, что контроль на границах отменят с 15 июня
Премьер-министр Швеции Стефан Левен
Швеция продлила рекомендации избегать поездок за пределы страны
Девушка на одной из улиц в Москве
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
Росгвардия
Госдума поддержала проект о введении присяги для росгвардейцев
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:09Школьники смогут выбрать нужное количество предметов ЕГЭ для поступления
22:07В ООН прокомментировали публикацию NYT о коронавирусе в России
22:00Источник: в туриндустрии Турции назвали демарш украинского посла странным
21:56Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса
21:52Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов
21:50Нетяньяху сформировал правительство Израиля
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
Лента новостейМолния