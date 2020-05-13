Кузнецова призвала защитить детей от жестокого обращения в приютах

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором сотрудник детского приюта провоцирует подростков на драки, унижает их, используя нецензурную лексику. Видео сопровождается титрами "Немного о прекрасной работе" и "Я из тех училок, которые знают, что ученик вырастет проституткой". После этого детский омбудсмен и правоохранители организовали проверку. Психологи выясняют, получили ли подростки психологические травмы от действий сотрудника соцприюта. Башкирская прокуратура намерена дать оценку действиям руководства учреждения. Следственные органы организовали проверку по сообщению о применении недозволенных методов воспитания.