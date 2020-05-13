В Сербии число жертв коронавируса достигло 222

БЕЛГРАД, 13 мая - РИА Новости. Два человека скончались в Два человека скончались в Сербии от коронавируса за сутки, общее число жертв достигло 222, с начала пандемии выявлено почти 10,3 тысячи зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны.

Сербия постепенно возвращается к нормальной жизни с момента введения 15 марта чрезвычайного положения из-за пандемии COVID-19 и комендантского часа 18 марта. В минувшую среду Скупщина (парламент) Сербии отменила режим ЧП, с ним и комендантский час, в четверг решение вступило в силу. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах, запрет на массовые собрания.

По данным сербского минздрава, с начала пандемии к вторнику в стране было выявлено 10 243 зараженных, скончались 220 человек.

"К среде выявлены 52 новых больных, общее число зараженных коронавирусом составило 10 295 человек. За прошедшие сутки скончались еще два пациента, всего с начала пандемии умерли 222 человека", - сообщил минздрав. Отмечается, что выздоровели 3824 человека.

В минувший понедельник в Сербии были смягчены ограничения в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны. С 8 мая постепенно открываются торговые центры при ограничении числа посетителей. Национальный кризисный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил ранее, что Сербия с 18 мая открывает авиасообщение.