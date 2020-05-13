Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-13T16:22
https://ria.ru/20200513/1571388799.html
В Киеве неизвестный открыл стрельбу возле храма
https://cdn21.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_952e9b86be4113a25ec238f40ebfdfc2.jpg
РИА Новости

В Киеве неизвестный открыл стрельбу возле храма

16:22 13.05.2020
255
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 13 мая – РИА Новости. Стрельба произошла возле храма на Подоле в Киеве, ранен мужчина, возбуждено уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
"По спецлинии "102" от врачей поступило сообщение о том, что на стоянке возле храма на улице Мостицкой в результате конфликта получил огнестрельное ранение мужчина", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, мужчину госпитализировали, ему оказывают медицинскую помощь.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции, которая устанавливает все обстоятельства инцидента. Возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на преступление" и "умышленное убийство", санкция которых предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Сотрудники МВД Украины на месте стрельбы в Шаргороде Винницкой области
7 апреля, 12:16
На Украине мужчина открыл стрельбу по полицейским
001120
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Дмитрий Козак
Источник рассказал детали визита Козака в Берлин
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко
Эксперт прокомментировал увольнение Витренко из "Нафтогаза"
Девушка в маске и перчатках
КПРФ призвала бесплатно раздавать маски и перчатки
Леонид Кожара
Суд в Киеве оставил под стражей экс-главу МИД Украины
Дмитрий Козак
Источник: Козак прилетел в Берлин для участия в переговорах по Украине
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
В Белоруссии за сутки выявили 952 новых случая коронавируса
Министр обороны Сербии Александр Вулин
Министр обороны Сербии поблагодарил Путина за помощь в борьбе с COVID-19
Ольга Кобцева
Подгруппы по Донбассу планируют провести заседание через две недели
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетяньяху сформировал правительство Израиля
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
Медицинский работник в палатке для тестирования на коронавирус COVID-19 в Стокгольме, Швеция
В Швеции число умерших от коронавируса увеличилось до 3460 человек
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Памятник советско-польскому братству по оружию в центре города Легница
В Польше не согласились с позицией Германии о виновнике Второй мировой
Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
Оппозиционный депутат Рады раскритиковал закон о банках
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:09Школьники смогут выбрать нужное количество предметов ЕГЭ для поступления
22:07В ООН прокомментировали публикацию NYT о коронавирусе в России
22:00Источник: в туриндустрии Турции назвали демарш украинского посла странным
21:56Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса
21:52Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов
21:50Нетяньяху сформировал правительство Израиля
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
Лента новостейМолния