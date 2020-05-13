В Киеве неизвестный открыл стрельбу возле храма

"По спецлинии "102" от врачей поступило сообщение о том, что на стоянке возле храма на улице Мостицкой в результате конфликта получил огнестрельное ранение мужчина", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, мужчину госпитализировали, ему оказывают медицинскую помощь.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции, которая устанавливает все обстоятельства инцидента. Возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на преступление" и "умышленное убийство", санкция которых предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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