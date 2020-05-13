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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T16:20
https://ria.ru/20200513/1571388670.html
Министр обороны Сербии поблагодарил Путина за помощь в борьбе с COVID-19
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РИА Новости

Министр обороны Сербии поблагодарил Путина за помощь в борьбе с COVID-19

16:20 13.05.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны Сербии Александр Вулин
Министр обороны Сербии Александр Вулин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Министр обороны Сербии Александр Вулин. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Министр обороны Сербии Александр Вулин в ходе телефонного разговора с министром обороны РФ Сергеем Шойгу поблагодарил президента России Владимира Путина и своего российского коллегу за помощь специалистов ВС РФ в борьбе с коронавирусом, сообщает Минобороны России.
"Сербский министр по поручению президента Республики Сербии Александра Вучича поблагодарил президента РФ Путина и генерала армии Шойгу за оказанную сводным отрядом Вооруженных сил Российской Федерации помощь в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что Вулин отметил большой профессионализм российских специалистов и дал высокую оценку их вкладу в нормализацию эпидемобстановки в Сербии.
"В ходе телефонного разговора Шойгу и Вулин обсудили состояние и перспективы российско-сербского военного сотрудничества, а также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие всесторонних связей", - добавляется в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ВулинКоронавирусыВооруженные силы РФАлександр ВучичВладимир ПутинСербияВ мире
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