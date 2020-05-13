Министр обороны Сербии поблагодарил Путина за помощь в борьбе с COVID-19

Подчеркивается, что Вулин отметил большой профессионализм российских специалистов и дал высокую оценку их вкладу в нормализацию эпидемобстановки в Сербии.

"В ходе телефонного разговора Шойгу и Вулин обсудили состояние и перспективы российско-сербского военного сотрудничества, а также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие всесторонних связей", - добавляется в сообщении.