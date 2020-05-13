Министр обороны Сербии поблагодарил Путина за помощь в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Министр обороны Сербии Александр Вулин в ходе телефонного разговора с министром обороны РФ Сергеем Шойгу поблагодарил президента России Владимира Путина и своего российского коллегу за помощь специалистов ВС РФ в борьбе с коронавирусом, сообщает Минобороны России.
"Сербский министр по поручению президента Республики Сербии Александра Вучича поблагодарил президента РФ Путина и генерала армии Шойгу за оказанную сводным отрядом Вооруженных сил Российской Федерации помощь в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Вулин отметил большой профессионализм российских специалистов и дал высокую оценку их вкладу в нормализацию эпидемобстановки в Сербии.
"В ходе телефонного разговора Шойгу и Вулин обсудили состояние и перспективы российско-сербского военного сотрудничества, а также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие всесторонних связей", - добавляется в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.