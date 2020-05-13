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2020-05-13T16:13
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Госдума поддержала проект об отгуле для диспансеризации работников
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РИА Новости

Госдума поддержала проект об отгуле для диспансеризации работников

16:13 13.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве
У здания Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
У здания Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий право работников старше 40 лет на освобождение от работы на день для прохождения диспансеризации.
Изменения вносятся в статью 185.1 Трудового кодекса РФ.
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Законопроектом предусматривается расширение установленных действующим законодательством гарантий работникам при прохождении диспансеризации за счет предоставления гражданам старше 40 лет освобождения на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними должности и среднего заработка для прохождения диспансеризации.
В документе отмечается, что работник обязан подтвердить использование предоставленного освобождения от работы для прохождения диспансеризации справкой медорганизации, если это предусмотрено коллективным договором или локальным нормативным актом.
"Предлагаемые законопроектом дополнения... обеспечат повышение доступности диспансеризации, сохранение здоровья работающего населения, увеличение продолжительности активной трудовой жизни, сокращение периодов временной нетрудоспособности и повышение качества жизни граждан за счет предупреждения заболеваний и их выявления на ранних стадиях развития на основе систематического медицинского наблюдения", - отмечается в пояснительной записке к документу.
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