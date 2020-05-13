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2020-05-13T15:46
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ВЦИОМ собрал мнения граждан о выступлении президента 11 мая
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РИА Новости

ВЦИОМ собрал мнения граждан о выступлении президента 11 мая

15:46 13.05.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевТрансляция обращения президента России Владимира Путина в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса
Трансляция обращения президента России Владимира Путина в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Большинство россиян считают оправданными ограничения, о которых завил в ходе выступления президент РФ Владимир Путин 11 мая, об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 70% опрошенных следили за обращением президента.
"Обращение произвело положительное впечатление на 75% тех, кто следил за ним. Почти такая же доля из них удовлетворены содержанием выступления Владимира Путина (72%). Президент понимает реальную ситуацию и проблемы людей, считают 66% следивших за обращением", – заявляет ВЦИОМ.
Центр составил рейтинг принятых мер поддержки населения, расположив на первом месте разовые выплаты размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех до 15 лет включительно. Двукратное повышение минимального размера пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан поддерживают 93% граждан, а введение выплаты в размере пяти тысяч рублей в месяц на каждого ребенка до трех лет в семье, выплачиваемую с апреля по июнь этого года, поддерживают 92%.
"По 91% россиян поддерживают меру субсидирования нуждающихся семей с детьми от трех до семи лет, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, и меру специальной федеральной доплаты для сотрудников социальных учреждений на три месяца (с апреля по июль)", – сообщается на сайте.
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С принятием меры по созданию условий восстановления предприятий базовых отраслей экономики при соблюдении всех санитарных норм согласны 89% граждан. А 80% поддерживают завершение с 12 мая единого периода нерабочих дней при сохранении санитарных требований и ограничений на массовые мероприятия.
"Меры поддержки, предложенные президентом во время его выступления, считают значимыми для населения 81% россиян. Также они значимы для бизнеса по мнению 66% наших соотечественников, не согласны с этим 17%", – сообщил центр.
По данным организации, большинство россиян (73%) считают, что президент стремится сделать все возможное для разрешения ситуации с коронавирусом. 67% заявили, что ситуация в стране находится под контролем главы государства.
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