ВЦИОМ собрал мнения граждан о выступлении президента 11 мая

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Большинство россиян считают оправданными ограничения, о которых завил в ходе выступления президент РФ Владимир Путин 11 мая, об этом Большинство россиян считают оправданными ограничения, о которых завил в ходе выступления президент РФ Владимир Путин 11 мая, об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 70% опрошенных следили за обращением президента.

"Обращение произвело положительное впечатление на 75% тех, кто следил за ним. Почти такая же доля из них удовлетворены содержанием выступления Владимира Путина (72%). Президент понимает реальную ситуацию и проблемы людей, считают 66% следивших за обращением", – заявляет ВЦИОМ.

Центр составил рейтинг принятых мер поддержки населения, расположив на первом месте разовые выплаты размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех до 15 лет включительно. Двукратное повышение минимального размера пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан поддерживают 93% граждан, а введение выплаты в размере пяти тысяч рублей в месяц на каждого ребенка до трех лет в семье, выплачиваемую с апреля по июнь этого года, поддерживают 92%.

"По 91% россиян поддерживают меру субсидирования нуждающихся семей с детьми от трех до семи лет, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, и меру специальной федеральной доплаты для сотрудников социальных учреждений на три месяца (с апреля по июль)", – сообщается на сайте.

С принятием меры по созданию условий восстановления предприятий базовых отраслей экономики при соблюдении всех санитарных норм согласны 89% граждан. А 80% поддерживают завершение с 12 мая единого периода нерабочих дней при сохранении санитарных требований и ограничений на массовые мероприятия.

"Меры поддержки, предложенные президентом во время его выступления, считают значимыми для населения 81% россиян. Также они значимы для бизнеса по мнению 66% наших соотечественников, не согласны с этим 17%", – сообщил центр.