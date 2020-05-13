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В ЛНР призвали Киев поменять позицию для эффективных переговоров
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РИА Новости

В ЛНР призвали Киев поменять позицию для эффективных переговоров

15:46 13.05.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоРодион Мирошник
Родион Мирошник
© РИА Новости / Алексей Куденко
Родион Мирошник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник считает, что Киеву нужно поменять позицию для эффективных переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский обновил состав трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе, в него в том числе вошел вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщил, что переговоры контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и ее рабочих подгрупп пройдут в видеорежиме 13-14 мая.
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"Для эффективных переговоров Киеву нужно менять не представителей, а позицию", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
По его словам, новый представитель Киева в политической рабочей группе контактной группы, пришел сегодня на заседание с позицией, схожей с той, что была у предшественника: "мы за мир и привержены минским соглашениям, но из 13 пунктов Комплекса мер не будем выполнять 9-й по передаче границы после выборов, 11-й по закреплению "особого статуса" (Донбасса - ред.) в конституции и 12-й по согласованию с представителями ЛДНР принимаемых Радой законов связанных с минскими соглашениями".
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"А все остальные выполняться, возможно будут, но это компетенция других рабочих групп, потому то и не факт. Представители Киева не могут внятно ни объяснить, ни доказать, почему они считают представителей республик Донбасса "приглашенными", а не полноценными участниками переговоров, ведь достижения никаких действенных решений без ЛДНР невозможны. Просто Киеву так удобнее, тогда войну в Донбассе уже можно преподносить как международный конфликт, а не как внутреннюю гражданскую войну, где украинец убивает украинца", - заявил Мирошник.
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Алексей РезниковСитуация в ДНР и ЛНРРодион МирошникЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийМинскВ мире
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