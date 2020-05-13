В ЛНР призвали Киев поменять позицию для эффективных переговоров

По его словам, новый представитель Киева в политической рабочей группе контактной группы, пришел сегодня на заседание с позицией, схожей с той, что была у предшественника: "мы за мир и привержены минским соглашениям, но из 13 пунктов Комплекса мер не будем выполнять 9-й по передаче границы после выборов, 11-й по закреплению "особого статуса" (Донбасса - ред.) в конституции и 12-й по согласованию с представителями ЛДНР принимаемых Радой законов связанных с минскими соглашениями".

"А все остальные выполняться, возможно будут, но это компетенция других рабочих групп, потому то и не факт. Представители Киева не могут внятно ни объяснить, ни доказать, почему они считают представителей республик Донбасса "приглашенными", а не полноценными участниками переговоров, ведь достижения никаких действенных решений без ЛДНР невозможны. Просто Киеву так удобнее, тогда войну в Донбассе уже можно преподносить как международный конфликт, а не как внутреннюю гражданскую войну, где украинец убивает украинца", - заявил Мирошник.