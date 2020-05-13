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2020-05-13T16:03
https://ria.ru/20200513/1571385763.html
Собянин оценил наработки по онлайн-форматам в социальной сфере
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РИА Новости

Собянин оценил наработки по онлайн-форматам в социальной сфере

15:36 13.05.2020 (обновлено: 16:03 13.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Наработки по онлайн-форматам в социальной сфере, в работе социальных работников и по программе " Московское долголетие" должны остаться и после пандемии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду на встрече с социальными работниками и волонтерами.
Мэр Москвы Сергей Собянин в среду встретился с работниками центров социального обслуживания Москвы и волонтёрами проекта "Мой социальный помощник", которые рассказали ему о перестройке своей работы под условия санитарной безопасности, соблюдение социальной дистанции и переход на онлайн-форматы взаимодействия.
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"Мы живём в новой реальности. Очевидно, что проблемы, связанные с ковидом, не пройдет через неделю или две. Мы все должны перестроить службу, приспособить ее к нуждам пожилых людей, инвалидов, чтобы была возможность работать даже в таких сложных условиях",- сказал Собянин.
Он отметил, что это серьезная и системная работа.
"Даже когда мы выйдем из этой проблемы, те наработки, которые получила служба, они должны остаться, они не должны потеряться. Это огромный опыт и стиль работы, индивидуальной заботы о человеке, запросы его нужд. Это другой стиль работы, и этот опыт нужно сохранять и развивать ",- сказал Собянин.
Как сообщил мэру координатор проекта "Московское долголетие" в районе Новокосино Алексей Прохоров, участники проекта " Московское долголетие" стараются продолжать занятия в онлайн-формате. По его словам, 16 тысяч человек занимаются онлайн.
"Мы также проводим телефонный опрос жителей, и 6% уже готовы продолжать заниматься онлайн после снятия всех ограничительных мер",- сказал Прохоров.
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В свою очередь мэр выразил уверенность, что " Московское долголетие" с учётом того опыта, который накопили, продолжит онлайн-занятия, онлайн- общение.
"Это особенно важно для людей, которые имеют физические ограничения, инвалиды, которые не могут заниматься активной деятельностью, не могут ходить на занятия, но из дома в режиме онлайн они могли бы общаться и получать услуги",- сказал Собянин.
Кроме того, мэр Москвы дал поручение расширить привлечение к волонтерской деятельности добровольцев, переболевших COVID-19 и, соответственно, имеющих возможность с меньшим риском для здоровья оказывать помощь людям, которые проходят лечение в домашних условиях.
Как отмечается в материалах пресс-службы мэра, за полтора месяца самоизоляции горожане сделали в колл-центр более одного миллиона звонков и оставили заявки на получение более 370 тысяч услуг. В настоящее время 89% заявок уже выполнены, остальные находятся в работе. Как правило, наиболее востребованные заявки выполняются в течение дня.
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