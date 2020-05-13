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2020-05-13T15:32
https://ria.ru/20200513/1571385371.html
Эксперты ЭИСИ обсудили кризисное управление государства в период пандемии
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РИА Новости

Эксперты ЭИСИ обсудили кризисное управление государства в период пандемии

15:32 13.05.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Представители Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) в рамках круглого стола в онлайн-формате обсудили кризисное управление государства в период пандемии.
Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин отметил, что нынешняя ситуация – это пример того, как государству для выхода из непростой эпидемиологической ситуации приходится принимать меры, которые могут быть жесткими и непопулярными. По мнению Данилина, такие меры себя оправдывают, так как статистика смертности в России и, в частности, в Москве значительно ниже, чем во многих других странах.
"Если мы посмотрим число смертности на миллион населения, то даже богоспасаемая Швеция, которую приводят нам в пример, что у них ничего не вводится и все у них прекрасно, но если мы посмотрим на смертность на миллион населения в Швеции, то она составляет 328 человек на один миллион жителей. В Москве эта цифра составляет примерно 14 человек, по России – около 14,5 человека, то есть порядковая разница в 20 раз", – заявил Данилин.
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Также он отметил, что статистика по числу заболевших не должна пугать людей, так как эти цифры связаны с тем, что в России было проведено шесть миллионов тестов, что является вторым показателем по тестированию в мире.
При этом эксперт заявил, что некоторые решения, принимаемые столичными властями, вызывают раздражение у москвичей, однако эти меры помогают сдерживать распространение вируса.
"По всем параметрам для всех мегаполисов мира Москва выглядит хорошо", –сказал Данилин.
В свою очередь политолог Борис Макаренко заявил, что в Москве жесткость мер была объективно необходима.
"Сегодня, слаба богу, Москва дает меньше половины всего прироста по заболеваемости, а было время, когда она давала почти две трети. Конечно, жесткие меры абсолютно необходимы и по большей части правильны. Конечно, в этом неизбежно бывает какое-то количество ошибок и сбоев", – сказал Макаренко.
Кроме того, Макаренко обратил внимание на то, что главная проблема регионов в борьбе с коронавирусом не только в том, что делается, но и в том, как это исполняется. Эксперт уточнил, что губернаторам и градоначальникам, по его мнению, не хватает прямого и доверительно диалога с жителями.
"Я вчера очень внимательно слушал президента и восхищался. Опытный публичный политик, сколько он вложил эмпатии в изложение, казалось бы, сухих цифр и мер, как он умеет найти свое слово для каждой аудитории. А когда я смотрю на действия московских властей, я этой эмпатии не чувствую", – сказал политолог.
Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов предположил, что после окончания эпидемии больше доверия будет тем губернаторам, где не были приняты жесткие контролирующие меры.
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"По моей гипотезе, там, где власти в европейской логике обращались к людям просто добрым словом и просили, Христа ради, не выходить из дома, никак не контролируя людей, в этих регионах доверие к власти будет более высоким, чем там, где с помощью камер и кодов следили", – заявил Кузнецов.
Еще один момент, на который обратил внимание эксперт, – это тенденция, которая проявила себя как в России, так и во всем мире. Пандемия показала, что люди очень быстро устают от чрезвычайных ситуаций, чрезвычайных положений и ограничений.
"Мечта о дембеле, которая присуща каждому человеку, прошедшему армию, –она появляется уже по истечении первой недели ограничений. И постепенно эта мечта о дембеле становится доминирующей в общественной повестке. Причем независимо от того, чувствуют люди опасность или не чувствуют", – сказал Глеб Кузнецов.
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РоссияПавел ДанилинМоскваОбщество
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