Эксперты ЭИСИ обсудили кризисное управление государства в период пандемии

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Представители Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) в рамках круглого стола в онлайн-формате обсудили кризисное управление государства в период пандемии.

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин отметил, что нынешняя ситуация – это пример того, как государству для выхода из непростой эпидемиологической ситуации приходится принимать меры, которые могут быть жесткими и непопулярными. По мнению Данилина, такие меры себя оправдывают, так как статистика смертности в России и, в частности, в Москве значительно ниже, чем во многих других странах.

"Если мы посмотрим число смертности на миллион населения, то даже богоспасаемая Швеция, которую приводят нам в пример, что у них ничего не вводится и все у них прекрасно, но если мы посмотрим на смертность на миллион населения в Швеции, то она составляет 328 человек на один миллион жителей. В Москве эта цифра составляет примерно 14 человек, по России – около 14,5 человека, то есть порядковая разница в 20 раз", – заявил Данилин.

Также он отметил, что статистика по числу заболевших не должна пугать людей, так как эти цифры связаны с тем, что в России было проведено шесть миллионов тестов, что является вторым показателем по тестированию в мире.

При этом эксперт заявил, что некоторые решения, принимаемые столичными властями, вызывают раздражение у москвичей, однако эти меры помогают сдерживать распространение вируса.

"По всем параметрам для всех мегаполисов мира Москва выглядит хорошо", –сказал Данилин.

В свою очередь политолог Борис Макаренко заявил, что в Москве жесткость мер была объективно необходима.

"Сегодня, слаба богу, Москва дает меньше половины всего прироста по заболеваемости, а было время, когда она давала почти две трети. Конечно, жесткие меры абсолютно необходимы и по большей части правильны. Конечно, в этом неизбежно бывает какое-то количество ошибок и сбоев", – сказал Макаренко.

Кроме того, Макаренко обратил внимание на то, что главная проблема регионов в борьбе с коронавирусом не только в том, что делается, но и в том, как это исполняется. Эксперт уточнил, что губернаторам и градоначальникам, по его мнению, не хватает прямого и доверительно диалога с жителями.

"Я вчера очень внимательно слушал президента и восхищался. Опытный публичный политик, сколько он вложил эмпатии в изложение, казалось бы, сухих цифр и мер, как он умеет найти свое слово для каждой аудитории. А когда я смотрю на действия московских властей, я этой эмпатии не чувствую", – сказал политолог.

Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов предположил, что после окончания эпидемии больше доверия будет тем губернаторам, где не были приняты жесткие контролирующие меры.

"По моей гипотезе, там, где власти в европейской логике обращались к людям просто добрым словом и просили, Христа ради, не выходить из дома, никак не контролируя людей, в этих регионах доверие к власти будет более высоким, чем там, где с помощью камер и кодов следили", – заявил Кузнецов.

Еще один момент, на который обратил внимание эксперт, – это тенденция, которая проявила себя как в России, так и во всем мире. Пандемия показала, что люди очень быстро устают от чрезвычайных ситуаций, чрезвычайных положений и ограничений.