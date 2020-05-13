На вебинаре SputnikPro обсудят проблемы авторского права на фото

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий журналистской программы SputnikPro. В пятницу, 15 мая, в 13.00 мск состоится вебинар на тему "Право на фото: как проиллюстрировать материалы и не нарваться на суды. 10 основных проблем" с участием начальника отдела интеллектуальных прав МИА "Россия сегодня" Анны Черницыной.
Эксперт расскажет, что необходимо указывать в копирайте к иллюстрации, можно ли использовать фотографии из интернета, в каких случаях нужно получать разрешение у автора фото из социальных сетей и когда оно не требуется. К участию в онлайн-сессии приглашаются фотографы, бильдредакторы, журналисты, блогеры, сотрудники пресс-служб и руководители СМИ. Зарегистрироваться для участия в вебинаре можно по ссылке.
SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На вебинарах обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более, чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо превышает 11 миллионов. В 23 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.