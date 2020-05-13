На вебинаре SputnikPro обсудят проблемы авторского права на фото

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий журналистской программы SputnikPro. В пятницу, 15 мая, в 13.00 мск состоится вебинар на тему "Право на фото: как проиллюстрировать материалы и не нарваться на суды. 10 основных проблем" с участием начальника отдела интеллектуальных прав МИА "Россия сегодня" Анны Черницыной.

SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На вебинарах обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.

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