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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T14:33
https://ria.ru/20200513/1571380947.html
В Индонезии число случаев коронавируса превысило 15 тысяч
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570513499_0:13:3071:1740_1036x0_80_0_0_1facfea257e31dc631173f18d6ce213e.jpg
РИА Новости

В Индонезии число случаев коронавируса превысило 15 тысяч

14:33 13.05.2020
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© REUTERS / Willy KurniawanДезинфекция защитного костюма медицинского работника в Индонезии
Дезинфекция защитного костюма медицинского работника в Индонезии
© REUTERS / Willy Kurniawan
Дезинфекция защитного костюма медицинского работника в Индонезии
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Количество зараженных коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 15 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
Во вторник сообщалось о 14 749 инфицированных.
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За сутки медики зафиксировали 689 новых случаев заражения, в результате чего общее число заболевших коронавирусом достигло 15 438, а общее количество летальных исходов — 1028. По данным минздрава, 3 287 пациентов успешно вылечились.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗИндонезияВ мире
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