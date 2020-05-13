В Индонезии число случаев коронавируса превысило 15 тысяч

Во вторник сообщалось о 14 749 инфицированных.

За сутки медики зафиксировали 689 новых случаев заражения, в результате чего общее число заболевших коронавирусом достигло 15 438, а общее количество летальных исходов — 1028. По данным минздрава, 3 287 пациентов успешно вылечились.