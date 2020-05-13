В Индонезии число случаев коронавируса превысило 15 тысяч

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Количество зараженных коронавирусом нового типа в Индонезии превысило 15 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
Во вторник сообщалось о 14 749 инфицированных.
За сутки медики зафиксировали 689 новых случаев заражения, в результате чего общее число заболевших коронавирусом достигло 15 438, а общее количество летальных исходов — 1028. По данным минздрава, 3 287 пациентов успешно вылечились.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.