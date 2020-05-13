Путин поручил доложить о планах долгосрочной закупки авиатехники

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Запланированные государственные закупки авиационной техники необходимо перенести на более ранний срок, чтобы поддержать предприятия отрасли в трудное для них время, это касается и планов закупки авиатехники госкомпаниями, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду по видеосвязи провел совещание по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок. Он отметил, что сейчас государство должно активно наращивать свои заказы, чтобы поддержать спрос. Эта универсальная и эффективная мера используется для поддержки многих отраслей промышленности, в том числе автопрома, инфраструктурных строек.
"И, конечно, она востребована в авиапроме, может быть, даже больше, чем в других отраслях. У нас в рамках реализации национальных проектов, госпрограмм запланированы закупки авиационной техники. Предлагаю сделать их, что называется, "влево" по графику - осуществить опережающим образом, для того чтобы обеспечить загрузкой наши предприятия именно сейчас, в трудное для них время", - заявил Путин.