Путин поручил доложить о планах долгосрочной закупки авиатехники

Глава государства в среду по видеосвязи провел совещание по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок. Он отметил, что сейчас государство должно активно наращивать свои заказы, чтобы поддержать спрос. Эта универсальная и эффективная мера используется для поддержки многих отраслей промышленности, в том числе автопрома, инфраструктурных строек.

"И, конечно, она востребована в авиапроме, может быть, даже больше, чем в других отраслях. У нас в рамках реализации национальных проектов, госпрограмм запланированы закупки авиационной техники. Предлагаю сделать их, что называется, "влево" по графику - осуществить опережающим образом, для того чтобы обеспечить загрузкой наши предприятия именно сейчас, в трудное для них время", - заявил Путин.