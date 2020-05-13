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2020-05-13T14:26
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Беглов оценил взаимодействие петербургских властей с жителями города
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РИА Новости

Беглов оценил взаимодействие петербургских властей с жителями города

14:26 13.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов считает, что властям удалось создать эффективную систему взаимодействия с горожанами, оперативно рассматривая около 70% обращений.
"Мы научили власть на всех уровнях слушать и слышать людей, оперативно реагировать на их требования. Внедрили новый инструмент оповещения власти – "Инцидент-менеджмент". Через этот цифровой формат мы получили за прошлый год более 50 тысяч запросов от жителей города", - сказал Беглов, выступая в среду с ежегодным отчетом перед парламентариями.
По его словам, ответы на обращения жителей Петербурга даются в соцсетях в течение девяти рабочих часов. "Почти 70% вопросов решается оперативно, остальные 30% учитываются долгосрочные программы развития города", - добавил Беглов.
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Александр БегловСанкт-ПетербургОбщество
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