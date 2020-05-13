Беглов оценил взаимодействие петербургских властей с жителями города

"Мы научили власть на всех уровнях слушать и слышать людей, оперативно реагировать на их требования. Внедрили новый инструмент оповещения власти – "Инцидент-менеджмент". Через этот цифровой формат мы получили за прошлый год более 50 тысяч запросов от жителей города", - сказал Беглов, выступая в среду с ежегодным отчетом перед парламентариями.