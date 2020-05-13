Подмосковье наращивает темпы производства дезинфекторов

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Подмосковные предприятия продолжают наращивать темпы производства санитайзеров и медицинских масок в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
"Со 170 до 700 единиц в месяц увеличилось производство санитайзеров на предприятии в Подольске. Жидкий антисептик помещается внутрь аппарата и по сигналу инфракрасного датчика распыляется под высоким давлением, равномерно покрывая руки, обеспечивая быструю и эффективную дезинфекцию. Предприятие планирует нарастить объемы производства до 2000 единиц в месяц уже к июлю", - приводятся слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Натальи Егоровой.
Она также добавила, что с 18 мая планируется возобновление производственных процессов, поэтому для предприятий вопрос оснащения приборами и средствами дезинфекции своего производства является крайне актуальным.