Подмосковье наращивает темпы производства дезинфекторов

"Со 170 до 700 единиц в месяц увеличилось производство санитайзеров на предприятии в Подольске. Жидкий антисептик помещается внутрь аппарата и по сигналу инфракрасного датчика распыляется под высоким давлением, равномерно покрывая руки, обеспечивая быструю и эффективную дезинфекцию. Предприятие планирует нарастить объемы производства до 2000 единиц в месяц уже к июлю", - приводятся слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Натальи Егоровой.