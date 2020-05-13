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2020-05-13T14:19
https://ria.ru/20200513/1571379528.html
Володин: трое из пяти депутатов, заболевших COVID-19, представители ЕР
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РИА Новости

Володин: трое из пяти депутатов, заболевших COVID-19, представители ЕР

14:19 13.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что трое из пяти депутатов, заразившихся COVID-19, являются представителями "Единой России".
Ранее на пленарном заседании Володин сообщил, что пять депутатов Госдумы заразились коронавирусом, один из них выписался, двое проходят лечение дома, а еще двое – в больнице.
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"Из пяти заболевших депутатов нет ни одного депутата ЛДПР и Справедливой России. Два депутата это фракция КПРФ, три депутата - "Единая Россия", - сказал Володин.
"Коллеги, думайте о мерах предосторожности", - добавил спикер ГД.
Ранее сообщалось, что с диагнозом коронавируса были госпитализированы трое депутатов: депутаты от КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков, а также депутат "Единой России" Светлана Максимова. Калашников выписался из больницы при условии дальнейшего соблюдения самоизоляции в течение двух недель.
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Распространение нового коронавирусаДмитрий НовиковЛеонид КалашниковГосдума РФЕдиная РоссияВячеслав ВолодинПолитика
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