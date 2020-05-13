Володин: трое из пяти депутатов, заболевших COVID-19, представители ЕР

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что трое из пяти депутатов, заразившихся COVID-19, являются представителями "Единой России".
Ранее на пленарном заседании Володин сообщил, что пять депутатов Госдумы заразились коронавирусом, один из них выписался, двое проходят лечение дома, а еще двое – в больнице.
"Из пяти заболевших депутатов нет ни одного депутата ЛДПР и Справедливой России. Два депутата это фракция КПРФ, три депутата - "Единая Россия", - сказал Володин.
"Коллеги, думайте о мерах предосторожности", - добавил спикер ГД.
Ранее сообщалось, что с диагнозом коронавируса были госпитализированы трое депутатов: депутаты от КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков, а также депутат "Единой России" Светлана Максимова. Калашников выписался из больницы при условии дальнейшего соблюдения самоизоляции в течение двух недель.
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