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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T14:14
https://ria.ru/20200513/1571379131.html
В Тунисе не зарегистрировали новых случаев COVID-19 за последние три дня
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570783383_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_266ad9558d49bd77cef80ef95140dfa4.jpg
РИА Новости

В Тунисе не зарегистрировали новых случаев COVID-19 за последние три дня

14:14 13.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КАИР, 13 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Туниса представило статистические данные, из которых следует, что за последние трое суток в стране не зарегистрировано ни одного нового случая заражения вирусом COVID-19.
"Не зарегистрировано ни одного нового случая заражения на протяжении трех дней подряд", - говорится в заявлении, опубликованном на странице минздрава в Facebook.
По данным на вечер вторника, общее число подтвержденных случаев инфицирования с 10 мая не изменилось и составляет 1032, из них 740 - случаи полного выздоровления пациентов, уточнило ведомство. Из 247 больных с подтвержденным диагнозом в больничном уходе нуждаются лишь пять человек.
C 8 мая в стране также не было зафиксировано ни одного нового случая смертельного исхода. С момента начала эпидемии в Тунисе скончались 45 человек.
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В рамках борьбы с коронавирусом в Тунисе был введен карантин, за его соблюдением следила армия с использованием вертолетов. С 4 мая власти начали поэтапную отмену ограничительных мер - частично возобновилась работа госучреждений, пищевой промышленности, строительства и сферы услуг, функционирование которых было приостановлено в связи с пандемией нового коронавируса. Начиная с 11 мая постепенно открываются мелкие и средние предприятия, в том числе торговые, за исключением крупных торговых центров. Предполагается, что с 24 мая возобновят работу культурные, спортивные, туристические и развлекательные объекты, включая рестораны, кафе и рынки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТунис (страна)В мире
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