В Тунисе не зарегистрировали новых случаев COVID-19 за последние три дня

Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково

КАИР, 13 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Туниса представило статистические данные, из которых следует, что за последние трое суток в стране не зарегистрировано ни одного нового случая заражения вирусом COVID-19

"Не зарегистрировано ни одного нового случая заражения на протяжении трех дней подряд", - говорится в заявлении, опубликованном на странице минздрава в Facebook.

По данным на вечер вторника, общее число подтвержденных случаев инфицирования с 10 мая не изменилось и составляет 1032, из них 740 - случаи полного выздоровления пациентов, уточнило ведомство. Из 247 больных с подтвержденным диагнозом в больничном уходе нуждаются лишь пять человек.

C 8 мая в стране также не было зафиксировано ни одного нового случая смертельного исхода. С момента начала эпидемии в Тунисе скончались 45 человек.

В рамках борьбы с коронавирусом в Тунисе был введен карантин, за его соблюдением следила армия с использованием вертолетов. С 4 мая власти начали поэтапную отмену ограничительных мер - частично возобновилась работа госучреждений, пищевой промышленности, строительства и сферы услуг, функционирование которых было приостановлено в связи с пандемией нового коронавируса. Начиная с 11 мая постепенно открываются мелкие и средние предприятия, в том числе торговые, за исключением крупных торговых центров. Предполагается, что с 24 мая возобновят работу культурные, спортивные, туристические и развлекательные объекты, включая рестораны, кафе и рынки.