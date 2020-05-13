Кузнецова прокомментировала инцидент в приюте в Уфе

"Как такие "кандидаты" в принципе оказываются рядом с детскими учреждениями?.. Он не проинструктирован, не знает порядок, ведёт себя как в зоопарке. Логичный вопрос: кто это допустил? Какой руководитель, видя сотрудника, который абсолютно не представляет, куда попал, допустил его к работе с детьми, попавшими в беду? Считаю, что нужно тщательно проверить и руководство, и других сотрудников на предмет компетентности, если подобные ситуации оказались возможными в этом учреждении", - сказала Кузнецова, слова которой приводит пресс-служба.