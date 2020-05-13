Кузнецова прокомментировала инцидент в приюте в Уфе

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова считает, что необходимо тщательно проверить руководство детского приюта в Уфе, сотрудница которого провоцировала подростков на драки и унижала их, а также других сотрудников учреждения на предмет компетентности.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором сотрудник детского приюта провоцирует подростков на драки, унижает их, используя нецензурную лексику. Видео сопровождается титрами "Немного о прекрасной работе" и "Я из тех училок, которые знают, что ученик вырастет проституткой". После этого, детский омбудсмен и правоохранители организовали проверку. Психологи выясняют, получили ли подростки психологические травмы от действий сотрудника соцприюта. Башкирская прокуратура намерена дать оценку действиям руководства учреждения. Следственные органы организовали проверку по сообщению о применении недозволенных методов воспитания.
"Как такие "кандидаты" в принципе оказываются рядом с детскими учреждениями?.. Он не проинструктирован, не знает порядок, ведёт себя как в зоопарке. Логичный вопрос: кто это допустил? Какой руководитель, видя сотрудника, который абсолютно не представляет, куда попал, допустил его к работе с детьми, попавшими в беду? Считаю, что нужно тщательно проверить и руководство, и других сотрудников на предмет компетентности, если подобные ситуации оказались возможными в этом учреждении", - сказала Кузнецова, слова которой приводит пресс-служба.
По ее информации, в регионе с участием детского омбудсмена республики создана специальная рабочая группа по этому случаю, в кратчайшие сроки уполномоченные органы дадут оценку этой ситуации и примут соответствующие меры. Кузнецова добавила, что регионом направлено обращение в Роскомнадзор с просьбой заблокировать видео в социальных сетях с изображением детей.
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