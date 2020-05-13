Мишустин поручил контролировать ситуацию с выплатами

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Все, кто имеет право на выплаты из-за ситуации с коронавирусом, должны их получить без задержек, Минтруд должен контролировать этот вопрос, заявил в среду председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Все, кто имеет право на выплаты, о которых мы говорим, должны, конечно, получить без задержек. Потому просьба к Минтруду жестко контролировать доведение денежных средств до конкретных получателей", - сказал он в ходе совещания о социально-экономической ситуации в России.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.