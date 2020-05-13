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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T12:53
https://ria.ru/20200513/1571373373.html
Мишустин поручил контролировать ситуацию с выплатами
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706225_0:177:2844:1777_1036x0_80_0_0_42b6737a5fde43e4394769da58bc03ee.jpg
РИА Новости

Мишустин поручил контролировать ситуацию с выплатами

12:53 13.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Все, кто имеет право на выплаты из-за ситуации с коронавирусом, должны их получить без задержек, Минтруд должен контролировать этот вопрос, заявил в среду председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Все, кто имеет право на выплаты, о которых мы говорим, должны, конечно, получить без задержек. Потому просьба к Минтруду жестко контролировать доведение денежных средств до конкретных получателей", - сказал он в ходе совещания о социально-экономической ситуации в России.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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