В Удмуртии умер тринадцатый пациент с коронавирусом

УФА, 13 мая – РИА Новости. Пожилая женщина, у которой был диагностирован коронавирус, скончалась в Удмуртии, это 13-й летальный случай в регионе, сообщил глава республики Александр Бречалов.
"По состоянию на утро 13 мая на территории Удмуртии выявлено еще 7 случаев новой коронавирусной инфекции. Диагноз подтвердился у 5 жителей Ижевска, по одному жителю Глазова и Можги. Врачи вылечили 15 пациентов. К сожалению, один летальный - женщина 87 лет. Всего в республике зарегистрировано 402 лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции", - сообщил Бречалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Глава Удмуртии с 12 мая разрешил жителям республики гулять в парках, заниматься спортом на стадионе и теннисных кортах, а также открыл для посетителей Ижевский зоопарк и музеи с условием, что там не будет групповых экскурсий. При этом власти обязали всех жителей носить в общественных местах маски и перчатки. Режим самоизоляции в регионе сохранили для людей старше 65 лет, больных и беременных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.