В Удмуртии умер тринадцатый пациент с коронавирусом

Глава Удмуртии с 12 мая разрешил жителям республики гулять в парках, заниматься спортом на стадионе и теннисных кортах, а также открыл для посетителей Ижевский зоопарк и музеи с условием, что там не будет групповых экскурсий. При этом власти обязали всех жителей носить в общественных местах маски и перчатки. Режим самоизоляции в регионе сохранили для людей старше 65 лет, больных и беременных.