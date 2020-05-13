В Калининградской области 31 пациент излечился от коронавируса

"В Калининградской области за последние сутки объявлены 40 случаев коронавирусной инфекции. По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения и обследования. Выздоровел 31 человек", - сообщили в оперштабе.

В оперштабе отметили, что из новых выявленных случаев у девяти заболевание клинически протекает в виде пневмонии, у десяти - в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей. При обследовании контактных лабораторно выявлен 21 случай бессимптомного течения коронавирусной инфекции.

Всего в Калининградской области с населением чуть больше 1 миллиона человек на 13 мая на COVID-19 обследовано 30 тысяч человек. Выявлено 812 случаев заражения, из них 247 человек выздоровели, скончались 12. Под медицинским наблюдением находятся 2,2 тысячи человек, в том числе 127 в условиях обсерватора.