Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T11:57
https://ria.ru/20200513/1571366580.html
В Калининградской области 31 пациент излечился от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_97d078b92cb2158ebe874c7b05b9d5cb.jpg
РИА Новости

В Калининградской области 31 пациент излечился от коронавируса

11:57 13.05.2020
174
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи у больницы
Врач скорой помощи у больницы
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи у больницы. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 13 мая - РИА Новости. Тридцать одного пациента, перенесшего коронавирус, выписали за последние сутки из стационаров в Калининградской области, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"В Калининградской области за последние сутки объявлены 40 случаев коронавирусной инфекции. По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения и обследования. Выздоровел 31 человек", - сообщили в оперштабе.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
В оперштабе отметили, что из новых выявленных случаев у девяти заболевание клинически протекает в виде пневмонии, у десяти - в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей. При обследовании контактных лабораторно выявлен 21 случай бессимптомного течения коронавирусной инфекции.
Сообщалось, что во вторник в городской больнице Калининграда скончалась 65-летняя врач-реаниматолог отделения неврологии областной клинической больницы, у которой был выявлен коронавирус. Женщина находилась на аппарате ИВЛ с тяжелой формой пневмонии. Ее смерть стала двенадцатым летальным случаем в регионе и вторым среди медиков.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Всего в Калининградской области с населением чуть больше 1 миллиона человек на 13 мая на COVID-19 обследовано 30 тысяч человек. Выявлено 812 случаев заражения, из них 247 человек выздоровели, скончались 12. Под медицинским наблюдением находятся 2,2 тысячи человек, в том числе 127 в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоКалининградская областьКалининградОбщество
Рекомендуем
Пустая больничная палата
В Челябинской области отметили рост числа выздоровевших от COVID-19
Памятник самоизоляции в виде куба с силуэтами человека и кошки в Санкт-Петербурге
Беглов назвал эпидемиологическую ситуацию в Петербурге сложной
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
В калининградской больнице умерла врач-реаниматолог с коронавирусом
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
Машина скорой помощи в Польше
В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 17 тысяч
Украинский военный
Силовики 156 раз нарушили перемирие с начала мая, заявили в ДНР
Дезинфекция защитного костюма медицинского работника в Индонезии
В Индонезии число случаев коронавируса превысило 15 тысяч
Городская клиническая больница №15 имени Филатова
В Филатовской больнице лечатся более 870 пациентов с COVID-19
Патруль российской военной полиции в Сирии
Россия не зафиксировала нарушений перемирия в Сирии за сутки
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине
Спасатели ликвидировали все очаги пожаров в лесах в Чернобыльской зоне
Жительница Крыма с новым полисом ОМС в пункте Федерального фонда обязательного медицинского страхования в Симферополе
Мурашко рассказал о значении полисов ОМС во время пандемии
Автомобиль скорой помощи Литвы
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1505
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко: реализация нацпроектов по первичной медпомощи не приостановлена
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 16 тысяч
Хельсинки
В Финляндии число жертв коронавируса достигло 284
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников скончались от коронавируса в среду
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
20:43Коронавирус выявили у 1666 российских военных
20:36Песков рассказал о формате проведения саммита ШОС в июле
20:35Депутат назвал сроки принятия закона по увеличению детского пособия
20:31МИД потребует от FT и NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России
Лента новостейМолния