В Калининградской области 31 пациент излечился от коронавируса

КАЛИНИНГРАД, 13 мая - РИА Новости. Тридцать одного пациента, перенесшего коронавирус, выписали за последние сутки из стационаров в Калининградской области, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"В Калининградской области за последние сутки объявлены 40 случаев коронавирусной инфекции. По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения и обследования. Выздоровел 31 человек", - сообщили в оперштабе.
В оперштабе отметили, что из новых выявленных случаев у девяти заболевание клинически протекает в виде пневмонии, у десяти - в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей. При обследовании контактных лабораторно выявлен 21 случай бессимптомного течения коронавирусной инфекции.
Сообщалось, что во вторник в городской больнице Калининграда скончалась 65-летняя врач-реаниматолог отделения неврологии областной клинической больницы, у которой был выявлен коронавирус. Женщина находилась на аппарате ИВЛ с тяжелой формой пневмонии. Ее смерть стала двенадцатым летальным случаем в регионе и вторым среди медиков.
Всего в Калининградской области с населением чуть больше 1 миллиона человек на 13 мая на COVID-19 обследовано 30 тысяч человек. Выявлено 812 случаев заражения, из них 247 человек выздоровели, скончались 12. Под медицинским наблюдением находятся 2,2 тысячи человек, в том числе 127 в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.