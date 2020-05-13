В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1505

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Литве увеличилось до 1505, сообщает в среду сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено 14 случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 908 человек, 54 умерли.

За вторник в республике провели 7878 тестов на коронавирус, за все время – 200264.

В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 31 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.