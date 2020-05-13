В КБР умер седьмой пациент с коронавирусом

Ранее в республике скончались шесть пациентов с коронавирусом, все - пожилые люди.

"За сутки умер один человек - жительница Прохладного 1944 года рождения, имевшая сопутствующие заболевания – онкологию и сахарный диабет", - сказал собеседник агентства.

В трех госпиталях сейчас находятся 324 пациента, включая девятерых детей. В реанимации - 25 человек, из которых 12 подключены к аппаратам ИВЛ, они находятся в крайне тяжелом состоянии. На амбулаторном лечении находятся 304 человека, среди которых 39 детей, еще 555 человек, включая 132 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением - 2017 человек, имевших контакты с зараженными людьми.