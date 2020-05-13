Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-13T12:15
https://ria.ru/20200513/1571364224.html
В Якутске ввели режим ЧС из-за угрозы паводка
https://cdn23.img.ria.ru/images/150654/14/1506541465_0:156:3087:1892_1036x0_80_0_0_5a430a1da6e1390d4d99961b7f9fbbfe.jpg
РИА Новости

В Якутске ввели режим ЧС из-за угрозы паводка

11:19 13.05.2020 (обновлено: 12:15 13.05.2020)
577
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк Якутск
 Якутск
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Якутск. Архивное фото
ЯКУТСК, 13 мая – РИА Новости. Глава Якутска Сардана Авксентьева ввела на территории городского округа режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой паводка, сообщает департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ окружной администрации.
"13 мая, сегодня, глава Якутска Сардана Авксентьева ввела на территории городского округа режим чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятной паводковой обстановкой", - говорится в сообщении.
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
9 мая, 16:10
В трех населенных пунктах Коми ввели режим ЧС из-за паводка
Как отметили в мэрии, в среду уровень воды на гидропосте города Якутска составил 841 сантиметров (опасные явления при уровне 827 см), Кангалассы - 999 сантиметров (опасные явления при уровне при 1000 см), Табага - 956 сантиметров (опасные явления при уровне 970 см) и Тулагино - 1114 сантиметров.
В результате ледохода на реке Лена происходит подтопление территорий в районе Тулагино, Капитоновке, Кангалассах, Пригородном, Даркыллах, Хатассах и Табаге.
Глава города Якутска рассказала на личной странице в Instagram о том, что "в одном только Промышленном округе в качестве пострадавших от паводка зарегистрировано более 50 человек".
Ранее сообщалось, что глава МЧС России Евгений Зиничев совершил облет территорий Якутии, где есть угроза паводков.
Паводок в Вологодской области
9 мая, 14:50
В Вологодской области более 20 населенных пунктов отрезало из-за паводка
200100
Обсудить 0
Река ЛенаСардана АвксентьеваЕвгений ЗиничевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЯкутскПроисшествия
Рекомендуем
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель стала жертвой предательства: у Германии отнимают триллионы
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих
Отель в Анталье
В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне "Катюша"
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Коронавирус
Почему не все люди болеют COVID-19? Поиск причин привел к ДНК
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
Опасный сезон. Расчеты показали, что случится с COVID-19 осенью
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Жириновский призвал вдвое уменьшить число депутатов в России
Большая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне Фауна Китая
Канадский зоопарк вернет двух панд в Китай из-за нехватки бамбука
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
В Госдуме задумались о расширении прав полицейских
Участники концерта на колесах по случаю 75-летия Победы провели в турецкой Аланье
В Турции ответили на демарш посла Украины из-за исполнения песни "Катюша"
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
Школьникам предстоит сдать лишь два предмета по ЕГЭ
Девушка измеряет объем талии
Сбросившая 23 килограмма девушка раскрыла секрет похудения
Школьница во время дистанционного обучения дома
Минпросвещения перенесло ЕГЭ
Указатель к избирательному участку в Москве
Госдума приняла закон о голосовании дистанционно на выборах
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников скончались от коронавируса в среду
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
20:43Коронавирус выявили у 1666 российских военных
20:36Песков рассказал о формате проведения саммита ШОС в июле
20:35Депутат назвал сроки принятия закона по увеличению детского пособия
20:31МИД потребует от FT и NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России
20:30Муфтий соболезнует пострадавшим при пожарах в Подмосковье и Петербурге
Лента новостейМолния