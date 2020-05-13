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Новости Подмосковья
2020-05-13T11:10
https://ria.ru/20200513/1571362567.html
Госпиталь в парке "Патриот" примет более 1,4 тысяч пациентов с COVID-19
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РИА Новости

Госпиталь в парке "Патриот" примет более 1,4 тысяч пациентов с COVID-19

11:10 13.05.2020
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© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиИнфекционный госпиталь в парке "Патриот" Одинцовского района
Инфекционный госпиталь в парке Патриот Одинцовского района
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Инфекционный госпиталь в парке "Патриот", развёрнутый в Одинцовском городском округе в Подмосковье, сможет принять более 1,4 тысячи пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Инфекционный госпиталь в парке "Патриот" сможет принять более 1,4 тысячи пациентов с COVID-19. Стационар разворачивается в Одинцовском городском округе по инициативе губернатора Андрея Воробьева при поддержке Минобороны РФ. С 7 мая госпиталь уже начал свою работу - введён первый блок. К середине месяца центр будет функционировать в полном объеме", - говорится в сообщении.
Минобороны РФ направляет в госпиталь 630 человек – врачей, средний и младший медперсонал, среди них и специалисты, которые занимаются дифференциальной диагностикой, отметил руководитель инфекционного центра "Патриот", заместитель главного врача Одинцовской городской больницы Дмитрий Айзиков.
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По данным пресс-службы, стационар создан на базе четырёх главных павильонов конгрессно-выставочного центра. Три из них, вместимостью по 400 коек, созданы для пациентов, которые выздоравливают, но все же должны находиться под наблюдением врачей.
"Это сделано для того, чтобы высвободить коечный фонд в других лечебных учреждениях для пациентов, у которых болезнь протекает в сложной форме. Ещё в одном павильоне будут лечиться больные, находящиеся в средней степени тяжести и тяжелом состоянии. Для них предусмотрено 220 коек с подведенным кислородом и аппаратами ИВЛ. Павильоны полностью оборудованы, обеспечены необходимой техникой и лекарствами", - рассказали в пресс-службе.
Общая площадь госпиталя – 47 тысяч квадратных метров, работа ведётся круглосуточно – на объекте днем работает 370 человек, ночью – 150. По словам руководителя проекта, главного инженера-инспектора главного управления обустройства войск Эльмира Ишмакова, строительство планируется завершить к 15 мая.
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