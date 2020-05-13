Госпиталь в парке "Патриот" примет более 1,4 тысяч пациентов с COVID-19

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Инфекционный госпиталь в парке "Патриот", развёрнутый в Одинцовском городском округе в Подмосковье, сможет принять более 1,4 тысячи пациентов с Инфекционный госпиталь в парке "Патриот", развёрнутый в Одинцовском городском округе в Подмосковье, сможет принять более 1,4 тысячи пациентов с COVID-19 , сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Инфекционный госпиталь в парке "Патриот" сможет принять более 1,4 тысячи пациентов с COVID-19. Стационар разворачивается в Одинцовском городском округе по инициативе губернатора Андрея Воробьева при поддержке Минобороны РФ. С 7 мая госпиталь уже начал свою работу - введён первый блок. К середине месяца центр будет функционировать в полном объеме", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ направляет в госпиталь 630 человек – врачей, средний и младший медперсонал, среди них и специалисты, которые занимаются дифференциальной диагностикой, отметил руководитель инфекционного центра "Патриот", заместитель главного врача Одинцовской городской больницы Дмитрий Айзиков.

По данным пресс-службы, стационар создан на базе четырёх главных павильонов конгрессно-выставочного центра. Три из них, вместимостью по 400 коек, созданы для пациентов, которые выздоравливают, но все же должны находиться под наблюдением врачей.

"Это сделано для того, чтобы высвободить коечный фонд в других лечебных учреждениях для пациентов, у которых болезнь протекает в сложной форме. Ещё в одном павильоне будут лечиться больные, находящиеся в средней степени тяжести и тяжелом состоянии. Для них предусмотрено 220 коек с подведенным кислородом и аппаратами ИВЛ. Павильоны полностью оборудованы, обеспечены необходимой техникой и лекарствами", - рассказали в пресс-службе.