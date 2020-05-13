В Красноярске вертолет привлекли к тушению пожара сухой растительности

КРАСНОЯРСК, 13 мая - РИА Новости. Вертолет Ми-8 выслали на тушение пожара сухой растительности в Красноярске, сообщили журналистам в управлении МЧС по Красноярскому краю.
"В Красноярске на улице Лесная в районе дома 100 в лесном массиве 13 мая пожар сухой растительности. Обстановка на момент прибытия первых подразделений пожарной охраны - горит сухая трава на пустыре на площади 0,05 гектара. … Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на тушение", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что пожар перешел на лесной массив и является верховым. Именно поэтому привлекается вертолет. Пока спасатели не сообщают об угрозе садовым обществам, которые расположены в районе пожара.
В ведомстве отметили, что предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Пострадавших нет. К тушению пожара привлекается 29 человек и 8 единицы техники.