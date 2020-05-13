В Красноярске вертолет привлекли к тушению пожара сухой растительности

"В Красноярске на улице Лесная в районе дома 100 в лесном массиве 13 мая пожар сухой растительности. Обстановка на момент прибытия первых подразделений пожарной охраны - горит сухая трава на пустыре на площади 0,05 гектара. … Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на тушение", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пожар перешел на лесной массив и является верховым. Именно поэтому привлекается вертолет. Пока спасатели не сообщают об угрозе садовым обществам, которые расположены в районе пожара.