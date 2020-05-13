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2020-05-13T09:59
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В Красноярске вертолет привлекли к тушению пожара сухой растительности
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РИА Новости

В Красноярске вертолет привлекли к тушению пожара сухой растительности

09:59 13.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8 с водосливной системой для забора воды в открытых водоемах во время тушения
Вертолет Ми-8 с водосливной системой для забора воды в открытых водоемах во время тушения
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Вертолет Ми-8 с водосливной системой для забора воды в открытых водоемах во время тушения. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 13 мая - РИА Новости. Вертолет Ми-8 выслали на тушение пожара сухой растительности в Красноярске, сообщили журналистам в управлении МЧС по Красноярскому краю.
"В Красноярске на улице Лесная в районе дома 100 в лесном массиве 13 мая пожар сухой растительности. Обстановка на момент прибытия первых подразделений пожарной охраны - горит сухая трава на пустыре на площади 0,05 гектара. … Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на тушение", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что пожар перешел на лесной массив и является верховым. Именно поэтому привлекается вертолет. Пока спасатели не сообщают об угрозе садовым обществам, которые расположены в районе пожара.
В ведомстве отметили, что предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Пострадавших нет. К тушению пожара привлекается 29 человек и 8 единицы техники.
Сотрудник МЧС
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Ми-8МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайКрасноярскПроисшествия
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