Эксперты рассказали о трудностях американских судов из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости, Алексей Богдановский. Целые общественные институты в США практически прекратили работу из-за эпидемии коронавируса. Не исключение и американские суды, которые отложили все процессы и пытаются проводить процедурные слушания по телефону. Юристы в США рассказали РИА Новости, как суды пытаются выходить из положения и какие возможности изыскивают для отправления правосудия.

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"Судебная система США , как на федеральном уровне, так и на уровне штатов, столкнулась с беспрецедентными вызовами во время пандемии. Уголовные суды в целом прекращены по всей стране, и суды проводят лишь экстренные слушания, обычно по видеоконференции и лишь в редких случаях лично", - говорит Брюс Маркс, партнер фирмы Marks & Sokolov и бывший сенатор штата Пенсильвания

"Ничто не ясно, за исключением того, что этот кризис неожиданный, и к нему почти не готовились", - уточняет Маркс.

По его словам, большая часть штатов и федеральных судов подчиняются правилам так называемого скорого суда, когда уголовные дела должны рассматриваться в определенный срок.

"Данный период может быть продлен по согласию (сторон процесса): часто подсудимые хотят больше времени на подготовку. Но некоторые подсудимые хотят суда поскорее, особенно те, кто не смог собрать залог и находится в тюрьме. Это растущая проблема, потому что многие подсудимые могут захотеть провести процесс (поскорее) из-за риска заразиться COVID-19 в тюрьме вследствие тесноты", - сказал Маркс. Действительно, многие заключенные просят отпустить их под залог до процесса из-за эпидемии. Например, об этом просил обвиняемый в компьютерных преступлениях российский гражданин Кирилл Фирсов. А осужденная за "похищение" собственного ребенка российская гражданка Богдана Осипова в разгар эпидемии просила суд отпустить ее из тюрьмы, где она отбывает 7-летний срок. Оба получили отказ.

Юрист Маркс напомнил, что в США публике и СМИ гарантировано право присутствия на процессе, что должно вселять веру в судебную систему и делать ее более ответственной перед гражданами. Но сейчас многие слушания проходят по телефону или видео без уведомления публики, констатировал он. Правда, суды рассматривают способы уведомления об этих слушаниях или стараются сделать более доступными аудиоконференции, уточнил он.

При этом в некоторых штатах, таких как Нью-Йорк , послушать заседание можно только в здании самого суда, в специальной комнате с трансляцией. Однако, отправившись в суд, житель Нью-Йорка может нарушить режим карантина.

Суды штата пока не определились с тем, как решать эту проблему. Более открытым оказался, как ни странно, оказался Верховный суд США, который на прошлой неделе провел первые в истории удаленные слушания по телефону. Правда, не обошлось без конфуза: выступление одного из адвокатов прервал звук, чрезвычайно похожий на звук спускаемой воды в туалете.

Улик по телефону не бывает

Адвокат Елизавета Крюкова, основательница юридической компании National Capital Legal Services, говорит, что между Верховным судом и уголовными судами есть громадное различие. По ее словам, Верховный суд занимается исключительно апелляциями, его слушания "сухие" и основываются на юридической аргументации, которая подробно излагается еще до слушаний.

"Хотя напряженность и эмоции судебного спора в исполнении адвоката могут немного "увянуть" на слушаниях, проводимых по видеоконференции, это не должно повлиять на результат подобных слушаний. Но никакие доказательственные процессы, то есть такие, где на слушаниях рассматривают доказательную базу, никогда не удастся эффективно заменить "удаленными" слушаниями", - говорит Крюкова.

По ее словам, почти все уголовные и гражданские суды в конечном итоге сводятся к вопросу о том, кому верить - обвинению или защите. В таких условиях судье необходимо видеть свидетеля, чтобы оценить, насколько он заслуживает доверия, говорит Крюкова. Также, по ее словам, судье необходимо убедиться, что ответы свидетеля не продиктованы и не контролируются кем-либо извне. По телефону это невозможно.

В то же время подавляющее большинство слушаний в американских уголовных судах - процедурные, то есть такие, где стороны пытаются договориться до процесса, а не идти на прямое столкновение в суде присяжных. "Если проводить процедурные слушания с помощью телефонных технологий, всем будет польза. Адвокатам это проще, не нужно тратить время на поездки, и в результате их клиенту (суд обходится) дешевле", - пояснила Крюкова.

По ее словам, даже после того, как пандемия закончится, сохранятся некоторые нынешние изменения, и есть надежда, что они улучшат ситуацию. Например, суды могут смягчить или вовсе отменить существующие ограничения на трансляцию судебных заседаний, поскольку их так или иначе будет сложно соблюдать, предполагает она.