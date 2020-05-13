В Воронежской области подтвердили еще 40 случаев коронавируса

ВОРОНЕЖ, 13 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 40 пациентов в Воронежской области, общее число заболевших возросло до 903, сообщает правительство региона.
"В среду, 13 мая, официально подтверждено заражение 40 человек в регионе. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 983 человек. Умерли 15 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 352 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
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