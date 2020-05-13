В Германии число заболевших COVID-19 превысило 171 тысяч человек

Накануне медики выявили 933 случая заражения, скончались за предыдущие сутки 116 человек с коронавирусом.

В Киргизии число заболевших COVID-19 возросло до 1044 человек

В Киргизии число заболевших COVID-19 возросло до 1044 человек

За последние сутки в стране зафиксированы 798 случаев заражения, количество летальных исходов возросло на 101. Более 148 тысяч заразившихся вылечились.