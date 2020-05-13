В Черногории духовенство СПЦ проводит службу перед отделом полиции

БЕЛГРАД, 13 мая – РИА Новости. Духовенство Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории проводит службу в присутствии верующих перед отделением полиции, где епископ СПЦ и священники дают показания.
Владыка Будимлянско-Никшичский Иоанникий и еще девять священников получили вызовы для дачи объяснений в полиции и были препровождены в отделение в городе Никшич вечером во вторник после праздничного собрания верующих. Они уже несколько часов дают показания в Центре безопасности (отделении полиции). Собравшиеся перед участком граждане требуют выпустить владыку и ожидают его освобождения, перед ними выставлен полицейский кордон.
"Давайте воздержимся от выкриков и грубостей! Этим мы оскорбляем себя и Святого Василия Острожского, чей праздник сегодня отмечаем. Будем отстаивать свою позицию с достоинством и молитвой", - призвал собравшихся протоиерей Миодраг Тодорович, трансляцию ведет в YouTube Острог ТВ Студио.
Немногим позже 2.00 (3.00 мск) духовенство начало службу прямо на улице перед въездом во двор отделения полиции. Установлен аналой с иконой, зажжены свечи. Присутствующие граждане и полиция замолчали и следят за службой. Многие поют и молятся вместе со священниками.
Епархия Будимлянско-Никшичская СПЦ вечером осудила действия властей и указала, что таким поведением полиция не только демонстрирует непрофессионализм, но и ставит под вопрос "мир и стабильность в Черногории".
Днем в Черногории отмечался праздник одного из самых почитаемых на Западных Балканах и в мире сербских святых – чудотворца Василия Острожского, подвижника XVII века. По согласованию с властями посещение верующими скального монастыря Острог проходило при соблюдении социальной дистанции, обязательной дезинфекции и других мерах защиты. Вечером у соборного храма Святого Василия Острожского в городе Никшич собрались несколько тысяч человек на службу, которые прошли крестным ходом по улице. Собрание верующих вызвало острую реакцию властей страны, формально, в связи с пандемией коронавируса.