В Черногории духовенство СПЦ проводит службу перед отделом полиции

БЕЛГРАД, 13 мая – РИА Новости. Духовенство Сербской православной церкви ( Духовенство Сербской православной церкви ( СПЦ ) в Черногории проводит службу в присутствии верующих перед отделением полиции, где епископ СПЦ и священники дают показания.

Владыка Будимлянско-Никшичский Иоанникий и еще девять священников получили вызовы для дачи объяснений в полиции и были препровождены в отделение в городе Никшич вечером во вторник после праздничного собрания верующих. Они уже несколько часов дают показания в Центре безопасности (отделении полиции). Собравшиеся перед участком граждане требуют выпустить владыку и ожидают его освобождения, перед ними выставлен полицейский кордон.

"Давайте воздержимся от выкриков и грубостей! Этим мы оскорбляем себя и Святого Василия Острожского, чей праздник сегодня отмечаем. Будем отстаивать свою позицию с достоинством и молитвой", - призвал собравшихся протоиерей Миодраг Тодорович, трансляцию ведет в YouTube Острог ТВ Студио

Немногим позже 2.00 (3.00 мск) духовенство начало службу прямо на улице перед въездом во двор отделения полиции. Установлен аналой с иконой, зажжены свечи. Присутствующие граждане и полиция замолчали и следят за службой. Многие поют и молятся вместе со священниками.

Епархия Будимлянско-Никшичская СПЦ вечером осудила действия властей и указала, что таким поведением полиция не только демонстрирует непрофессионализм, но и ставит под вопрос "мир и стабильность в Черногории".