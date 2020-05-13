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2020-05-13T05:21
https://ria.ru/20200513/1571353163.html
Эксперт: выплату в 10 тысяч рублей можно будет получить за 22,7 млн детей
https://cdn22.img.ria.ru/images/155802/31/1558023147_1305:426:3067:1417_1036x0_80_0_0_411531cc7ab866b67eb40f91c0b5a83c.jpg
РИА Новости

Эксперт: выплату в 10 тысяч рублей можно будет получить за 22,7 млн детей

05:17 13.05.2020 (обновлено: 05:21 13.05.2020)
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© Depositphotos / Olga ShumytskayaCвидетельство о рождении, паспорт и сертификат на материнский капитал
Cвидетельство о рождении, паспорт и сертификат на материнский капитал
© Depositphotos / Olga Shumytskaya
Cвидетельство о рождении, паспорт и сертификат на материнский капитал. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, анонсированную президентом РФ Владимиром Путиным на фоне коронавируса, смогут получить в России семьи за почти 23 миллиона детей, заявила РИА Новости доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что с 1 июня должна быть произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье с трех до 15 лет включительно. Путин также заявил о необходимости расширить количество получателей выплат для детей до трех лет.
"Согласно предварительным данным Росстата, в России на начало 2020 года проживало 22,7 миллиона детей и подростков в возрасте от 3 до 15 лет включительно (судя по опубликованным документам, меры поддержки не распространяются на детей, уже достигших 16 лет)", - сказала Лебединская.
По ее словам, "эти цифры очень интересно сравнить с данными Всероссийской переписи населения 2010 года, согласно которым в России 10 лет назад проживало около 18,1 миллиона детей и подростков в возрасте от 3 до 15 лет включительно".
"То есть рост численности населения в этой возрастной категории наблюдается довольно существенный. И это позволяет, во-первых, констатировать определенную эффективность мер, направленных на стимулирование рождаемости, поддержку материнства, во-вторых, данная ситуация - хорошая иллюстрация того, насколько важна точная социально-демографическая статистика, особенно вот в таких экстраординарных условиях, требующих очень оперативного реагирования со стороны органов власти", - добавила доцент.
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"И здесь хочется отдельно упомянуть о предстоящей переписи населения, так как именно она позволит существенно обновить наши знания о социально-демографической структуре нашего общества, в конечном итоге - это более точный расчет мер социальной поддержки и финансовых затрат, необходимых для их реализации. Тем более, что мы все понимаем, что последствия эпидемии потребуют от государства проработки долгосрочных мер и программ социально-демографического развития. И для этих программ нужны будут предельно актуальные и выверенные данные, которые может дать только перепись", - считает Лебединская.
Всероссийскую перепись населения планируется провести в октябре 2020 года, однако в апреле РИА Новости говорили в Росстате, что ведомство рассматривает возможность переноса переписи на 2021 год из-за коронавируса. Позднее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается приостановка до 31 декабря 2021 года периодичности проведения Всероссийской переписи населения (не реже одного раза в десять лет).
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