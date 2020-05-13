В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 177 тысяч человек

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Бразилии превысило 177,5 тысячи, 12,4 тысячи человек скончались, сообщил минздрав страны.
Согласно обновленным данным министерства, в стране диагностировано 177 589 случаев заболевания COVID-19, за сутки выявлено 9 258 новых случаев. За последние 24 часа от коронавируса скончались 881 человек, общее число жертв составляет 12 400. Всего выздоровели 72 597 человек.
Ранее приложение Instagram заблокировало сообщение президента Бразилии Жаира Болсонару, как содержащее ложную информацию относительно пандемии коронавируса. Болсонару заявил в "сторис", что количество смертей от респираторных заболеваний с марта по май в штате Сеара уменьшилось по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В последние недели социальные сети Facebook и Twitter также удаляли сообщения Болсонару, который является сторонником скорейшей отмены ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.