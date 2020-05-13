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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T02:11
https://ria.ru/20200513/1571351297.html
В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 177 тысяч человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569966409_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_11d19ed053630e6389f719a22194a980.jpg
РИА Новости

В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 177 тысяч человек

02:11 13.05.2020
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© REUTERS / Ricardo MoraesСтатуя Христа-Искупителя с проекцией медицинского костюма в Рио-де-Жанейро
Статуя Христа-Искупителя с проекцией медицинского костюма в Рио-де-Жанейро
© REUTERS / Ricardo Moraes
Статуя Христа-Искупителя с проекцией медицинского костюма в Рио-де-Жанейро
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Бразилии превысило 177,5 тысячи, 12,4 тысячи человек скончались, сообщил минздрав страны.
Согласно обновленным данным министерства, в стране диагностировано 177 589 случаев заболевания COVID-19, за сутки выявлено 9 258 новых случаев. За последние 24 часа от коронавируса скончались 881 человек, общее число жертв составляет 12 400. Всего выздоровели 72 597 человек.
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Ранее приложение Instagram заблокировало сообщение президента Бразилии Жаира Болсонару, как содержащее ложную информацию относительно пандемии коронавируса. Болсонару заявил в "сторис", что количество смертей от респираторных заболеваний с марта по май в штате Сеара уменьшилось по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В последние недели социальные сети Facebook и Twitter также удаляли сообщения Болсонару, который является сторонником скорейшей отмены ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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