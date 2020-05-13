В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 177 тысяч человек

Согласно обновленным данным министерства, в стране диагностировано 177 589 случаев заболевания COVID-19, за сутки выявлено 9 258 новых случаев. За последние 24 часа от коронавируса скончались 881 человек, общее число жертв составляет 12 400. Всего выздоровели 72 597 человек.