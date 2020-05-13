В Венесуэле продлили действие чрезвычайного положения

"Сегодня, 30 мая, я продляю действие декрета о чрезвычайном положении ещё на 30 дней, чтобы и далее оберегать наш народ", - заявил Мадуро перед подписанием соответствующего указа, трансляция выступления опубликована в микроблоге политика в Twitter.