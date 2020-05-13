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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T01:56
https://ria.ru/20200513/1571351067.html
В Венесуэле продлили действие чрезвычайного положения
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570445716_0:175:1669:1114_1036x0_80_0_0_aab3ac66745759f6e142def5f01d7c40.jpg
РИА Новости

В Венесуэле продлили действие чрезвычайного положения

01:56 13.05.2020
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© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкМедики проводят тестирование на коронавирус в фавелах Каракаса
Медики проводят тестирование на коронавирус в фавелах Каракаса
© РИА Новости / Магда Гибелли
Перейти в фотобанк
Медики проводят тестирование на коронавирус в фавелах Каракаса
МЕХИКО, 13 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о продлении на 30 дней декрета о чрезвычайном положении, принятого перед угрозой пандемии COVID-19.

"Сегодня, 30 мая, я продляю действие декрета о чрезвычайном положении ещё на 30 дней, чтобы и далее оберегать наш народ", - заявил Мадуро перед подписанием соответствующего указа, трансляция выступления опубликована в микроблоге политика в Twitter.

По последним данным, которые озвучил Мадуро, число случаев заражения коронавирусом достигло 423, скончались 10 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Николас МадуроВенесуэлаВ мире
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