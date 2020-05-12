В Удмуртии с 14 мая откроются зоопарк и музеи

УФА, 12 мая – РИА Новости. Работа зоопарка Ижевска и музеев в Удмуртии возобновится с 14 мая, но в них нельзя будет проводить групповые экскурсии, заявил глава региона Александр Бречалов.
"С 14 мая возобновим работу зоопарка в Ижевске и всех музеев региона, но будет запрет на групповые экскурсии. Работа в них будет с соблюдением всех санитарных норм, предписанных Роспотребнадзором", - заявил Бречалов в прямом эфире на своей странице в "ВКонтакте".
Он также сообщил, что откроются магазины в торгово-развлекательных центрах, кроме Ижевска и поселка Новый. "По новым условиям работы, в магазине на четыре квадратные метра может находиться один посетитель. В Ижевске с 14 мая начнут работать магазины с непродовольственными товарами и площадью не более 400 "квадратов" с отдельным входом с улицы", - пояснил глава региона.
Он отметил, что в Удмуртии режим самоизоляции по коронавирусной инфекции сохраняется для людей старше 65 лет, больных хроническими заболеваниями и беременных.
По данным регионального минздрава, в Удмуртии 12 мая не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Всего за время пандемии инфекцией заболели 395 человек, 12 из них умерли.
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