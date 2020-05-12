В Удмуртии с 14 мая откроются зоопарк и музеи

Он также сообщил, что откроются магазины в торгово-развлекательных центрах, кроме Ижевска и поселка Новый. "По новым условиям работы, в магазине на четыре квадратные метра может находиться один посетитель. В Ижевске с 14 мая начнут работать магазины с непродовольственными товарами и площадью не более 400 "квадратов" с отдельным входом с улицы", - пояснил глава региона.