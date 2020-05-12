В Белгородской области у 20 работников птицефабрики выявили коронавирус

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Коронавирус подтвержден у 20 работников курского филиала птицефабрики "Куриное царство", которые проживали в общежитии в Белгородской области , сообщило правительство региона.

По данным властей, 15 апреля в одной из гостиниц Старого Оскола поселилась группа сотрудников курского филиала АО "Куриное царство" - 67 человек. Среди них жители Московской области, Тульской и Орловской областей, а также граждане Казахстана, Киргизии и Белоруссии. Вскоре четверо заболели коронавирусом. Их направили на лечение в Старооскольскую окружную больницу. Остальных постояльцев оставили на карантине в гостинице.

"COVID-19 подтвердился у ещё 16 сотрудников курской птицефабрики после того, как были обследованы все 63 контактных человека. Пять человек госпитализированы. Оставшиеся 11 человек проходят лечение в общежитии под медицинским наблюдением без клинических проявлений заболевания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медики 14 и 16 мая возьмут у изолированных и госпитализированных контрольные обследования. При получении дважды отрицательных результатов пациенты будут признаны здоровыми и смогут вернуться к работе.