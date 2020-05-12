Посольство Германии отменило собеседования для получения виз до 22 мая

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Посольство Посольство Германии Москве предупредило об отмене собеседований для подачи документов на визы, назначенных до 22 мая включительно, из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.

"Важная информация: к сожалению, из-за продолжающих действовать ограничений в отношении приема посетителей все собеседования, назначенные на ближайшие дни (до 22 мая включительно), состояться не смогут", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице посольства в Facebook.

Отмечается, что из-за пандемии визовый отдел для приема посетителей закрыт до дальнейшего уведомления. "Мы обращаемся к вам с просьбой не приходить в визовый отдел в уже забронированное время на подачу документов. После возобновления обычного графика работы визового отдела вы сможете забронировать новую дату подачи документов на выдачу визы через систему записи "RK-Termin" (при наличии дат). Для этого не требуется отменять назначенное ранее собеседование", - пояснили в посольстве.

Представители дипведомства просят следить за информацией на сайте посольства, так как ситуация может измениться в любой момент.

Ранее сообщалось об ограничениях на оформление виз в посольстве и генконсульствах Германии в России до 15 мая. Отмечалось, что заявления принимаются только в исключительных случаях.