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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T13:37
https://ria.ru/20200512/1571316406.html
Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ в больницах
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570308067_0:0:3140:1767_1036x0_80_0_0_22964186b59c621d988d938906533640.jpg
РИА Новости

Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ в больницах

12:37 12.05.2020 (обновлено: 13:37 12.05.2020)
11979
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ "НМИЦ здоровья детей"
Аппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ НМИЦ здоровья детей
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. При пожаре в больнице в Выборгском районе Санкт-Петербурга погибли пять человек, рассказали РИА Новости в экстренных службах.
Речь идет о больнице Святого Георгия, где лечат больных коронавирусом. Погибшие были пациентами лечебного учреждения.
Причиной возгорания могла стать неисправность ИВЛ.
Из-за пожара из больницы эвакуировали 150 человек. В приемной главврача сообщили РИА Новости, что решения о переводе пациентов в другие больницы пока нет.
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Власти города пообещали помощь родственникам погибших, в том числе материально. Кроме того, губернатор Александр Беглов поручил провести проверку медоборудования, соблюдение безопасности и путей эвакуации во всех стационарах города.
Росздравнадзор также проверит качество и безопасность аппаратов ИВЛ в больницах.

"Возгорание ИВЛ - нонсенс"

В Госдуме рассказали, что угроза возгорания ИВЛ очень низкая, так как новейшая дыхательная аппаратура не работает с перегрузками.

"Видимо, речь идет о каком-то аппарате устаревшей модели, где еще не было соответствующих уровней защиты. То, что произошло, это нонсенс какой-то", – сказал член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его мнению, дополнительное информирование медиков о работе аппаратов ИВЛ не нужно, так как все они ознакомлены с инструкцией и прошли обучение.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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12 мая, 16:23
Юрий Иванов
3300306
Площадь возгарания всего 10 кв.метров и 5 погибших, нонсенс.
12 мая, 13:11
kainlepos
1902005
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