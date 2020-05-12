Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ в больницах

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. При пожаре в больнице в Выборгском районе Санкт-Петербурга погибли пять человек, рассказали РИА Новости в экстренных службах.

Речь идет о больнице Святого Георгия, где лечат больных коронавирусом. Погибшие были пациентами лечебного учреждения.

Причиной возгорания могла стать неисправность ИВЛ.

Из-за пожара из больницы эвакуировали 150 человек. В приемной главврача сообщили РИА Новости, что решения о переводе пациентов в другие больницы пока нет.

Власти города пообещали помощь родственникам погибших, в том числе материально. Кроме того, губернатор Александр Беглов поручил провести проверку медоборудования, соблюдение безопасности и путей эвакуации во всех стационарах города.

Росздравнадзор также проверит качество и безопасность аппаратов ИВЛ в больницах.

"Возгорание ИВЛ - нонсенс"

Госдуме рассказали, что угроза возгорания ИВЛ очень низкая, так как новейшая дыхательная аппаратура не работает с перегрузками.

"Видимо, речь идет о каком-то аппарате устаревшей модели, где еще не было соответствующих уровней защиты. То, что произошло, это нонсенс какой-то", – сказал член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его мнению, дополнительное информирование медиков о работе аппаратов ИВЛ не нужно, так как все они ознакомлены с инструкцией и прошли обучение.

На прошлой неделе пожар также произошел в больнице № 50 в Москве , где лечили пациентов с COVID-19 . В результате одна пациентка погибла, идет расследование.