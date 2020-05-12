В Госдуме назвали нонсенсом возможность возгорания аппарата ИВЛ

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Новейшая дыхательная аппаратура не работает с перегрузками, угроза возгорания на таких аппаратах низка. Об этом рассказал радиостанции "Говорит Москва" член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, комментируя инцидент в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге.
"Видимо, речь идёт о каком-то аппарате устаревшей модели, где еще не было соответствующих уровней защиты. То, что произошло, это нонсенс какой-то. Что-то там произошло немножечко непонятное на сегодня", – отметил депутат.
По его мнению, дополнительное информирование медиков о работе аппаратов ИВЛ не нужно, так как все они ознакомлены с инструкцией и прошли обучение.
В больнице Святого Георгия, где лечили больных с COVID-19, при пожаре погибли пять пациентов. По предварительным данным, причиной случившегося могла стать неисправность электрооборудования, в том числе аппарата ИВЛ, который работал с перезагрузкой.
В субботу, 9 мая, пожар произошел в больнице № 50 в Москве, где также лечили пациентов с COVID-19. В результате одна пациентка погибла, идет расследование.