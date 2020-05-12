В Москве более 80% новых случаев COVID-19 выявили у людей младше 65 лет

"41,3% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,1% – от 46 до 65 лет, 10,7% - от 66 до 79 лет, еще 6,1% – старше 80 лет. Также 8,8% среди заболевших - дети",- говорится в сообщении.