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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T11:00
https://ria.ru/20200512/1571308990.html
В Москве более 80% новых случаев COVID-19 выявили у людей младше 65 лет
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569768482_0:251:3017:1949_1036x0_80_0_0_9f9c836389151d77b1d77335c08fe7e4.jpg
РИА Новости

В Москве более 80% новых случаев COVID-19 выявили у людей младше 65 лет

11:00 12.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет, почти 9% - у детей, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
Всего в Москве к настоящему моменту зафиксирован 121 301 случай коронавируса.
"41,3% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,1% – от 46 до 65 лет, 10,7% - от 66 до 79 лет, еще 6,1% – старше 80 лет. Также 8,8% среди заболевших - дети",- говорится в сообщении.
Отмечается, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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