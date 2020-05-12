В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 2509

ТАШКЕНТ, 12 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 23 человека и достигло 2509, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В понедельник число зарегистрированных случаев коронавируса составляло 2486, десять пациентов скончались, 1988 выздоровели.
"По состоянию на 12 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2509", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. В понедельник было зафиксировано 68 новых случаев COVID-19, в воскресенье – 69, в субботу - 24.
В инфекционных больницах республики лечатся 511 пациентов, состояние 6 человек оценивается как тяжелое. Более 40 тысяч человек находятся на карантине.
Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта, открылись непродовольственные магазины, пункты автосервиса и бытовых услуг.
С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса. С 11 мая такое же разграничение действует в городах и районах.
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