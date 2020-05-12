В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 2509

"По состоянию на 12 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2509", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. В понедельник было зафиксировано 68 новых случаев COVID-19, в воскресенье – 69, в субботу - 24.

В инфекционных больницах республики лечатся 511 пациентов, состояние 6 человек оценивается как тяжелое. Более 40 тысяч человек находятся на карантине.

С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса. С 11 мая такое же разграничение действует в городах и районах.