В Астраханской области продлили ограничения по коронавирусу

По словам Бабушкина, по количеству свободных коек и охвату тестированием регион находится в "зеленой зоне", однако по коэффициенту распространения инфекции идет ухудшение показателей. Так, за последние четыре дня среднесуточный прирост заболеваемости в области составил 40%. По мнению губернатора, это, с одной стороны, говорит о повышении выявляемости, с другой, о низкой дисциплине отдельных граждан.

В то же время, по его словам, начинается подготовка к постепенной отмене ограничительных мер, когда коэффициент роста распространения инфекции в течение 8 дней будет меньше единицы. "Подчеркиваю, что у нас сохраняется режим самоизоляции и необходимость соблюдения двухнедельного карантина всеми, кто приезжает в Астраханскую области из других субъектов", - сказал он.