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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T22:16
https://ria.ru/20200511/1571293402.html
В Астраханской области продлили ограничения по коронавирусу
https://cdn25.img.ria.ru/images/155142/67/1551426728_0:0:1001:564_1036x0_80_0_0_76257f82a218024699c81936c95f7fcb.jpg
РИА Новости

В Астраханской области продлили ограничения по коронавирусу

22:16 11.05.2020
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CC BY-SA 4.0 / Astrakhan-musei / Астраханский кремль с высоты птичьего полета (cropped a photo)Астраханский кремль
Астраханский кремль
CC BY-SA 4.0 / Astrakhan-musei / Астраханский кремль с высоты птичьего полета (cropped a photo)
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая - РИА Новости. Астраханская область пока не вышла на плато по распространению коронавируса, ограничительные меры сохраняются, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин на заседании штаба по коронавирусу.
Президент России Владимир Путин на совещании в понедельник объявил, что шестинедельный режим нерабочих дней 12 мая завершается. Региональные власти в зависимости от ситуации с коронавирусом могут смягчать, ужесточать, а в некоторых случаях дополнять ограничения.
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По словам Бабушкина, по количеству свободных коек и охвату тестированием регион находится в "зеленой зоне", однако по коэффициенту распространения инфекции идет ухудшение показателей. Так, за последние четыре дня среднесуточный прирост заболеваемости в области составил 40%. По мнению губернатора, это, с одной стороны, говорит о повышении выявляемости, с другой, о низкой дисциплине отдельных граждан.
"Таким образом, наша область по показателю распространения инфекции не вышла на так называемое плато. В связи с этим сегодня я получил прямое предписание Роспотребнадзора о сохранении ограничительных мер на территории Астраханской области", - сказал Бабушкин. Он уточнил, что с 12 мая могут возобновить работу те предприятия, которым были выданы пропуска для сотрудников.
В то же время, по его словам, начинается подготовка к постепенной отмене ограничительных мер, когда коэффициент роста распространения инфекции в течение 8 дней будет меньше единицы. "Подчеркиваю, что у нас сохраняется режим самоизоляции и необходимость соблюдения двухнедельного карантина всеми, кто приезжает в Астраханскую области из других субъектов", - сказал он.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Игорь БабушкинЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинАстраханская областьОбщество
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